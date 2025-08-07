Belen Rodriguez senza freni, la furiosa lite: volano insulti. Caos in strada

Le vacanze di Belen Rodriguez in Sardegna proseguono, ma non senza qualche intoppo. Con l’arrivo del caldo, la showgirl argentina ha fatto le valigie ed è scappata dal caos cittadino per rifugiarsi nelle acque cristalline dell’isola. Al suo fianco i figli Santiago e Luna Marì, rispettivamente avuti da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. E tra un tuffo al mare, un giro in barca e qualche storia social, è stata protagonista di una lite che ha accesso il gossip.

Belen Rodriguez, la lite furiosa in Sardegna

A diffondere il video della discussione è stato il quotidiano La Nuova Sardegna. Le immagini mostrano la showgirl argentina al distributore di benzina a Porto Cervo, proprio nella zona del noto locale Sottovento, intenta a discutere animatamente con alcuni dipendenti. Al centro della tensione c’è la viabilità nell’area: un pozzetto aperto e i birilli che delimitano il passaggio. “C’è il pozzetto aperto, se ci sono i birilli non puoi passare. Belen, guarda che sei sul pozzetto”, le fa notare uno dei lavoratori, cercando di spiegare la situazione. “Ma scusa, ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo”, ribatte un altro, visibilmente infastidito. La risposta di Belen spiazza tutti per la sua schiettezza: “Perché lei mi sta sul ca**o”, dice senza giri di parole.

Il video è rapidamente esploso sul web, raccogliendo milioni di visualizzazioni, like e commenti. Gli utenti si sono scatenati, senza risparmiare critiche dure nei confronti di Belen Rodriguez. Tra i messaggi più taglienti spiccano frasi come: “Caschi male in Sardegna, qui non è Milano dove tutto ti è concesso”. Non mancano attacchi più offensivi: “Grandissima cafona”, “Se non sai guidare, comprati un somaro”. Altri invece chiedono rispetto per chi lavora: “Vergognati, dopo tutta la fortuna che hai avuto nella vita, rispetta chi lavora per gli altri”. E altri: “Sono stati anche troppo educati, lei è la solita cafona”.

Non è certo la prima volta che Belen finisce nel mirino delle polemiche per presunte discussioni infuocate. Solo a luglio 2025, Gabriele Parpiglia aveva lanciato un’esclusiva bomba: una lite tra la showgirl e un glover, con tanto di “urla e offese” tali da richiedere l’intervento di Stefano De Martino. All’epoca, però, si trattava solo di un rumor. Questa volta, invece, a confermare tutto è un video che riprende chiaramente l’episodio. La showgirl non ha ancora rilasciato dichiarazioni: la scelta più probabile sembra essere il silenzio, per evitare di alimentare ulteriori critiche e non gettare altra benzina sul fuoco.