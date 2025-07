Belen, “offese con un glover”: interviene De Martino, caos in strada a Milano

Belen Rodriguez protagonista di un parapiglia con un glover. Questo almeno è ciò che racconta il giornalista Gabriele Parpiglia che ha dato la notizia in esclusiva tramite la sua newsletter. Lo scrittore ha aggiunto che l’episodio ha visto coinvolto anche Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina. La vicenda si sarebbe svolta a Milano lo scorso sabato, intorno alle ore 23, sotto casa della Rodriguez. Parpiglia parla di una lite ruvida tra la conduttrice e un glover dove ci sarebbero addirittura state “urla e offese”.

Parpiglia scrive che ad assistere alla scena ci sarebbero stati diversi passanti. Il motivo della presunta lite non è stato chiarito. I toni però si sarebbero alzati a tal punto da far germogliare “urla e offese”. E Stefano De Martino che cosa ci azzecca in siffatta storia? Il giornalista riferisce che il conduttore di Affari Tuoi, nel momento in cui la situazione si è fatta incandescente, si trovava a casa dell’ex moglie.

“Preoccupato per le grida che hanno riempito la via”, De Martino prima si sarebbe affacciato alla finestra per capire che cosa stesse succedendo, poi sarebbe sceso in strada e avrebbe chiesto a una famiglia che aveva assistito agli eventi che cosa fosse accaduto. “Una volta sceso in strada, Stefano si è confrontato con una famiglia che ha assistito alla scena e ha dato ragione al Glover. Poi, De Martino ha appianato i nervosismi e con aria sconsolata è tornato in casa con la sua ex”, conclude Parpiglia.

L’indiscrezione, seppur particolareggiata, va prese con le pinze. Per il momento né Belen né De Martino hanno commentato quanto raccontato da Parpiglia, preferendo rimanere in silenzio. Sempre ammesso e non concesso che la showgirl abbia avuto a che dire con il glover e che l’ex marito abbia fatto da paciere, che cosa ci faceva il volto Rai sotto casa dell’ex moglie? No, nessun ritorno di fiamma in vista. I due, come è noto, stanno crescendo Santiago da genitori separati. Per questo spesso si vedono. Attualmente si dichiarano entrambi single, seppur un giorno sì e l’altro pure entrambi finiscono per essere travolti dal gossip del Bel Paese.

Si sussurra che De Marino intrattenga diverse relazioni con ‘amiche speciali’. Per quel che riguarda Belen, nei giorni scorsi si è invece mormorato di un presunto flirt con il cantante Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.