Belen e Olly, parla Rosica: notte di fuoco e battutaccia su De Martino

Negli ultimi giorni si è fatto rovente il gossip che ha sostenuto che tra Olly e Belen Rodriguez ci sia in corso una frequentazione intima. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito, preferendo tenere la bocca cucita sulle voci tambureggianti che li vogliono ‘vicini vicini’, per dirla alla Striscia la Notizia. Chi invece parla è Alessandro Rosica, esperto di cronaca rosa che in passato è pure stato ringraziato pubblicamente da Belen. Motivo? Le svelò che l’allora marito Stefano De Martino la tradiva. Lei inizialmente si adirò, non credendogli. Poi però ebbe conferma delle corna ricevute e tornò sui suoi passi, tessendo le lodi del gossipparo.

Tornando a Olly, Rosica, attraverso una storia Instagram, ha assicurato che ci sarebbe stato un rapporto intimo con la Rodriguez, ma solo per “divertimento di una notte d’estate”. Il gossipparo ha fatto anche dell’ironia, affermando che Stefano De Martino “l’ha ammaliata con il babà, mentre Olly con le canzoni”. Il gossip sul vincitore di Sanremo e la modella argentina ha iniziato a circolare nei giorni scorsi, dopo che i due sono stati pizzicati al concerto milanese di Marracash. Erano nella stessa postazione. Da lì sono iniziati i ‘ricami’ della cronaca rosa.

Alcuni presunti ben informati hanno sostenuto che Belen sarebbe poi stata avvistata sotto casa del cantante. Rosica ora parla di una notte di passione estiva e nulla più. Chissà dove sta la verità. Forse i diretti interessati un giorno racconteranno come sono andate realmente le cose e se per davvero hanno avuto un approccio intimo in una calda serata di fine giugno.

E pensare che soltanto un paio di settimane fa la Rodriguez, intervistata da Chi Magazine, rivelava di essere casta da mesi, aggiungendo di aver preso consapevolezza di bastarsi da sola. Non che non pensi più all’amore. Soltanto ora sa maggiormente di che cosa ha bisogno. Anche sul lato sentimentale. Altrimenti detto, non ha assolutamente intenzione di accontentarsi. La showgirl ha inoltre ricordato di essere reduce da un periodo complesso, segnato dalla depressione. Oggi il peggio è fortunatamente alle spalle ed è tornata a sorridere alla vita.