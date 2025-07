Belen ripresa di nascosto da un’universitaria, “ecco chi è davvero” (video)

Da sempre i vip hanno una sorta di doppia immagine, quella pubblica e quella privata. Quest’ultima, naturalmente, è accessibile a pochi. C’è chi sembra gentilissimo davanti alle telecamere, ma poi si rivela una iena quando la lucina rossa si spegne. C’è chi al contrario sembra tirarsela in video, mentre privatamente è un pezzo di pane. Poi ci sono coloro che sono sono altezzosi sempre e coloro che sono umili in ogni circostanza della propria vita. Belen Rodriguez potrebbe rientrare nella seconda categoria. A conferma di ciò è stato pubblicato un video ‘rubato’ di nascosto alla modella. Una ragazza l’ha conosciuta e ci ha scambiato quattro chiacchiere, rimanendo stregata dall’affabilità mostrata nei suoi confronti dalla conduttrice.

Il filmato in questione è stato pubblicato su TikTok da una ragazza universitaria di nome Sara. La giovane, nei giorni scorsi, si è imbattuta per caso in Belen mentre quest’ultima è stata protagonista a un evento pubblico organizzato a Milano nell’ambito di un progetto di Telepass. Sara ha spiegato che aveva appena finito un esame di strategie di marketing all’università, quando ha saputo che in zona c’era la showgirl impegnata nel sopracitato evento. Ha così deciso di andare a curiosare ed ha avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere con l’ex moglie di Stefano De Martino, riprendendola di nascosto.

“Sono appena uscita da un esame di strategie di marketing”, confida Sara nel video. “Com’è andata?”, chiede Belen, che subito si mostra realmente interessata alla situazione della giovane. “Bene, ho preso 30”, la risposta compiaciuta della studentessa. La conduttrice, non sapendo come funziona il sistema di votazione universitario italiano, ha domandato a Sara di darle delucidazioni. Detto, fatto. “Noi in Argentina abbiamo dall’1 al 10, anche all’università. Non c’è 100 o 30”, ha riferito la modella. “Qui cambia solo dalle superiori all’università, si passa da 10 al 30”, ha spiegato Sara che si è poi scattata un selfie con la Rodriguez.

Tra i diversi commenti apparsi sotto al video, ce ne è stato uno curioso di una donna: “Conosco delle persone che l’hanno conosciuta e dicono tutti che è di una dolcezza e disponibilità pazzesche”. Pronta la replica di Sara che ha aggiunto dei dettagli relativi all’incontro con Belen: “È stata stra carina. Alla fine mi ha detto che le ha fatto stra piacere fare delle chiacchiere così spontanee. Poi mi ha detto: “Finalmente qualcuno di sorridente e spontaneo””. Insomma, pare proprio che Belen, nel privato, con quelle persone che si dimostrano autentiche e non solo interessate a trattarla come una sorta di attrazione con cui farsi una foto, sia una persona squisita.