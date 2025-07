Belen parla di depressione con una fan, poi la discussione surreale sulla sua identità

Belen Rodriguez al mare, a prendere il sole. Non lo faceva da ben tre anni. Lo ha confidato lei stessa attraverso un video pubblicato su TikTok. A chi le ha domandato perché non sia andata al mare per così tanto tempo, ha risposto in modo candido e sincero, spiegando che per diverso tempo è stata attanagliata dalla depressione che l’ha spinta a chiudersi in casa. Altra curiosità riguardante il filmato di TikTok con protagonista la modella argentina, è che molti l’hanno trovata irriconoscibile. Tanti infatti gli utenti che convintamente hanno sostenuto che in realtà non fosse nemmeno lei; cosa non vera.

In questi giorni Belen sta trascorrendo del tempo in Sardegna, nei pressi dell’isola di Tavolara. Tra un bagno rigenerante e rinfrescante e una risata con la figlia Luna Marì, ha aperto un profilo TikTok, tramite il quale ha chiesto dei consigli ai fan. Nello specifico, ha domandato su quando sia meglio porre la crema solare sul corpo e quanto tempo attendere prima di tuffarsi in acqua.

Ha quindi rimarcato che per lei, quello di quest’estate, è il “primo sole dopo tre anni”. Una ragazza curiosa le ha chiesto perché non sia andata al mare nell’ultimo triennio. “Perché avevo la depressione”, la sincera replica della showgirl sudamericana, che anche in diverse interviste recenti ha parlato apertamente del periodo buio che ha attraversato dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, puntualizzando che a gettarla nel baratro emotivo non sono state soltanto le nozze andate in fumo.

Sempre parlando del video pubblicato su TikTok, tra i tanti che lo hanno visualizzato, si è scatenata una surreale discussione. C’è chi ha definito Belen “irriconoscibile”. Diversi anche i followers che hanno sostenuto che la donna in video non fosse la conduttrice, ricevendo in risposta da altri internauti secche smentite. Nel filmato la Rodriguez si è immortalata in primo piano, mentre si stava abbronzando. Forse la particolare prospettiva ha tratto in inganno qualcuno. O semplicemente troppe persone sposano dei complottismi privi di ogni logica, facendo affermazioni che non stanno né in cielo né in terra.