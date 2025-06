Belen ingrassata: “Quanti kg ho preso”. Parpiglia duro: “Con Cecilia cose gravi”

Belen Rodriguez ingrassata e felice. La showgirl argentina ha rivelato di aver messo su qualche chilo nell’ultimo periodo. La faccenda relativa al suo peso è stata tirata in ballo da una sua fan che su Instagram, sotto a un post, le ha scritto che è una donna bellissima, ma che è “troppo magra”. Il commento ha catturato l’attenzione della conduttrice che ha tenuto a precisare che ha acquisito peso di recente. Per la precisione “4 chili”. “E li adoro”, ha aggiunto Belen, soddisfatta della sua forma. Nelle scorse settimane, la Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista a Chi Magazine, affermando di essere single e di avere trovato un nuovo equilibrio con se stessa.

Nel frattempo continua a essere al centro del gossip per via dei rapporti, a quanto pare molto tesi, con la sorella Cecilia. Sul tema è tornato Gabriele Parpiglia che sostiene da tempo che le due Rodriguez hanno interrotto ogni forma di rapporto da prima di Pasqua, ossia dall’inizio del marzo scorso. “Caz**te”, ha tuonato il giornalista nel corso di un’intervista al podcast “Un sacco belli”, riferendosi alle recenti dichiarazioni di Belen che ha narrato che con Cecilia ha sempre litigato per poi ritrovarsi. Insomma, la conduttrice sudamericana ha tentato di liquidare il gossip facendo credere che non è capitato nulla di che con ‘Chechu’. Parpiglia è convinto del contrario.

“Litigio duro, Cecilia ha interrotto i rapporti con la sorella dal 5 marzo”, ha dichiarato il giornalista, aggiungendo che da allora Belen “non è mai andata a trovarla a casa sua, nonostante la dolce attesa” (Cecilia, come è noto, è incinta e aspetta una figlia assieme al marito Ignazio Moser. La bimba sarà chiamata Clara Isabel). “I motivi che ci sono alla base sono molto gravi, e non come l’ha voluta far passare lei”, ha chiosato Parpiglia, sostenendo per l’ennesima volta che tra le due sorelle la situazione non sarebbe per nulla rosea e tranquilla.

Parpiglia nei giorni scorsi ha anche raccontato che, secondo le informazioni in suo possesso, sarebbe anche calato il gelo tra Belen e il cognato Ignazio Moser. Addirittura lo scrittore ha parlato di “rapporti disintegrati” sia a livello umano, sia a livello professionale tra la showgirl e l’imprenditore trentino. I diretti interessati, al momento, non hanno commentato le indiscrezioni circolate sul loro conto. Hanno preferito chiudersi in un assordante silenzio.