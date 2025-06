Belen e Ignazio Moser, “rapporti disintegrati”: scoppia il caso delle borse

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser si è “disintegrato sia nel privato, sia nel lavoro”. Lo sostiene il giornalista Gabriele Parpiglia nella rubrica ‘Chicchi di Gossip’, pubblicata nella sua newsletter. Lo scrittore ha sempre dichiarato che l’allontanamento tra Cecilia e la sorella maggiore non avrebbe a che fare con questioni economiche, come invece spifferato dal magazine Oggi, ma sarebbe da ricercare in ambito familiare in cui sarebbe coinvolto anche il giovane imprenditore trentino. Parpiglia, nell’affermare che i rapporti tra i due cognati si sarebbero totalmente azzerati, ha puntato i riflettori sull’ultima operazione di vendita di Belen.

La conduttrice argentina, nelle scorse ore, attraverso alcuni post pubblicati tra le sue storie Instagram, ha pubblicizzato la vendita di alcune sue borse di lusso. Nel proporle ai potenziali clienti non ha però scelto di affidarsi alla piattaforma Qlhype, specializzata nella vendita di oggetti di valore e di seconda mano. E chi figura tra gli imprenditori della startup in questione? Ignazio Moser. Riassumendo, Parpiglia fa notare che nonostante il trentino abbia un’attività che si sarebbe sposata perfettamente con le esigenze della cognata, quest’ultima ha deciso di commerciare le sue borse attraverso un’altra ditta. “Altro sgarro a Moser”, ha commentato il giornalista, per poi aggiungere che, secondo le informazioni in suo possesso, tra i due cognati si sarebbe interrotta ogni forma di rapporto.

Da mesi si sussurra che Cecilia e il marito non avrebbero contatti di alcun genere con Belen, seppur quest’ultima ha tentato di tranquillizzare tutti in una recente intervista rilasciata a Chi Magazine. Sul cognato non ha spiaccicato una parola, mentre sul legame con la sorella ha detto che con lei, da sempre, litiga spesso, ma che poi tutto torna alla normalità. Quanto esternato dalla modella è sembrato un salvataggio in corner e un tentativo non troppo riuscito di placare il gossip.

Da sottolineare che alle parole di Belen è seguito un silenzio assordante di Cecilia, che si è ben guardata dal commentare le affermazioni della sorella. E, soprattutto, si è ben guardata dal confermarle. Non è chiaro il motivo che avrebbe innescato l’allontanamento delle due congiunte. Tutto, per il momento, rimane avvolto in una fitta coltre di mistero.