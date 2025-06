Belen e Cecilia, “lite per soldi: perché per mesi non si sono parlate”

Continua a tenere banco la frattura familiare che si sarebbe creata tra Belen e Cecilia Rodriguez. Pochi giorni fa, la maggiore, intervistata da Chi Magazine, non ha smentito la lite, ma ha tentato di liquidarla come una cosa da nulla che spesso capita. Nella fattispecie, ha dichiarato che non di rado le capita di battibeccare con ‘Chechu’, ma che tutto si risolve in fretta. Pare che la showgirl abbia detto una mezza verità e che in realtà, stavolta, ci sia stato un vero e proprio allontanamento senza precedenti. Il magazine Oggi ha sostenuto che dietro agli attriti ci sarebbero questioni economiche; è la prima volta che emerge un’indiscrezione del genere. Sembra però essere quella più plausibile.

Belen e Cecilia, l’indiscrezione sulla lite per questioni imprenditoriali

Belen, da tempo, è impegnata in un paio di progetti professionali assieme ai familiari. Con Cecilia e Jeremias ha fondato il brand ‘Hinnominate’, mentre con la sola Cecilia sponsorizza i costumi da bagno griffati ‘Me fui’. Secondo il settimanale Oggi, i malumori tra le due sorelle sarebbero sbocciati quando Belen avrebbe valutato l’opzione di lasciare le società fondate con i fratelli. A spingere verso tale pista anche il fatto che la conduttrice argentina, ad un certo punto, nelle scorse settimane, ha smesso di ricondividere i post dei brand. Quando qualcuno ha messo in circolo la voce che ci sarebbero state frizioni con i congiunti per vicende imprenditoriali, ha però ripreso a sponsorizzare.

Fatto sta che le ruggini che si sarebbero create per tale faccenda e avrebbero portato le due sorelle a non rivolgersi la parola per mesi. “La gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali cause che hanno portato alla frattura tra le due sorelle”, si legge sul magazine Oggi. Sarebbero state logiche “professionali ed economiche” ad aver innescato la frattura. Di recente, però, l’impasse sarebbe stato superato.

Cecilia e Belen “avrebbero trovato una soluzione solo negli ultimi tempie grazie alla mediazione di alcuni familiari”. Altrimenti detto, la situazione tra le due sorelle sarebbe meno grave rispetto a settimane fa. Inoltre, come è noto, ‘Chechu’ è incinta e aspetta, assieme al marito Ignazio Moser, una figlia, Clara Isabel. E in vista della nascita tutta la famiglia Rodriguez, da sempre unitissima, auspica che la frattura venga definitivamente risanata.