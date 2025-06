Belen, intervista fiume: “Lite con Cecilia? Ora parlo io: la mia verità”

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sui rapporti con la sorella Cecilia. Nelle ultime settimane si è mormorato di un legame ai minimi storici. I presunti ben informati hanno parlato di rapporti gelidi. A testimonianza di ciò anche il fatto che le due congiunte non si sono più mostrate assieme pubblicamente. Intervistata dal magazine Chi, Belen ha detto e non detto. E si è anche un po’ tradita con alcune dichiarazioni. Non ha smentito che c’è stata una lite con Cecilia, ma dall’altro lato ha fatto passare la vicenda come una cosa normale.

Belen rompe il silenzio sui rapporti con Cecilia: mezze verità

“Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre”. Così l’ex moglie di Stefano De Martino. Come poc’anzi accennato, non ha smentito che qualcosa sia accaduto, ma ha provato a far sembrare che tutto rientri nella normalità. Perplessità anche su quanto dichiarato subito dopo: “Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti“.

In realtà Belen non usa soltanto i social per lavoro. Piazza diversi like anche per piacere verso conoscenti, amici e fan. Ad esempio, di recente, ha messo dei ‘mi piace’ agli scatti pubblicati da Giulia De Lellis, che è incinta come Cecilia. A quest’ultima, però, non ha riservato alcun gesto tenero su Instagram. A proposito della nipotina in arrivo, ha detto di essere al settimo cielo: “Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.

Belen torna in Sardegna

Sempre nel corso della chiacchierata con Chi Magazine, la conduttrice argentina ha spiegato che la sua sarà un’estate da “mamma con due figli”, aggiungendo che, finalmente, torna a fare una vacanza al mare. Quindi ha rivelato che lo scorso anno non ha potuto godersi le ferie perché era ancora bloccata dalla salute. Meta scelta per il 2025? “Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna”.

La showgirl è anche tornata a parlare della crisi avuta nell’estate 2023, quella della separazione con De Martino e della depressione. Stava male a tal punto che scelse di prendersi un anno sabbatico dalla tv e dal lavoro in generale. Oggi sta molto meglio. “Il lavoro – ha spiegato – mi è mancato come l’aria perché, come si dice, “il lavoro nobilita l’uomo” e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato”.

Belen ha sottolineato che la depressione è una malattia riconosciuta che ha a che fare con la tristezza e con le cose che una persona vive. “Io – ha riflettuto – non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in luoghi che non mi appartenevano più. Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici“.

Spazio poi alla fine del matrimonio e alle sue origini: