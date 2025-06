Belen e Cecilia: “Rottura totale: famiglia rassegnata e responsabilità di Ignazio”

Tra Belen Rodriguez e Cecilia sarebbe rottura totale. Ad affermarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia che sostiene che tra le due sorelle si sarebbe creata una frattura profonda a partire dallo scorso marzo e poi divenuta di dominio pubblico poco dopo Pasqua. Secondo quanto messo nero su bianco dallo scrittore nella sua newsletter, il distacco si sarebbe creato anche con una “buona dose di responsabilità di Ignazio Moser”. E ancora, sempre Parpiglia dichiara che anche la famiglia delle due showgirl argentina si è ormai rassegnata a questa situazione, con la speranza che ‘padre tempo’ possa in qualche modo sistemare le cose.

In tutto ciò le dirette interessate tengono le bocche cucitissime e non rilasciano dichiarazioni. Palese, però, che a livello di rapporti qualcosa, anzi più di qualcosa, si sia rotto. Belen e Cecilia, unitissime fino a pochi mesi fa, non si calcolano più. Come è noto Cecilia è in dolce attesa della sua prima figlia, che sarà chiamata Clara Isabel. Belen, che sui social elargisce like e commenti zuccherosi a diverse persone tra cui Giulia De Lellis, pure lei incinta, non ha compiuto invece alcun gesto tenero nei confronti della sorella.

Ulteriore prova del fatto che ci sia stata la rottura è che Belen è riapparsa assieme ai genitori Veronica e Gustavo nelle scorse ore. Non un caso: in questi giorni Cecilia e Ignazio Moser si trovano lontanissimi dall’Italia. La coppia sta trascorrendo dei giorni negli Emirati Arabi, documentando la ‘gita’ sui social con scatti romantici e spensierati. Insomma, Belen sta passando del tempo con mamma e papà proprio nel momento in cui la sorella ha lasciato temporaneamente il Bel Paese. Se uno più uno fa due, la conduttrice ha ‘tatticamente’ deciso di vedere i genitori nel momento in cui la sorella si è allontanata da loro per il viaggio asiatico. Così si sono evitati ‘incontri pericolosi’.

Tra non molto Cecilia partorirà. La venuta alla luce della piccola Clara Isabel dovrebbe verificarsi il prossimo ottobre. Chissà che la nascita della piccola possa aiutare le due sorelle a riconciliarsi. Nel frattempo ognuna va per conto suo.