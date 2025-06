Giulia De Lellis, mossa a sorpresa di Belen: che sgarro a Cecilia!

Sono lontani i tempi in cui Giulia De Lellis e Belen Rodriguez si provocavano. Non è mai stato reso noto il motivo delle ruggini tra le due, quel che è quasi certo è che qualche anno fa non si potevano vedere. Pare che avessero avuto da ridire per non meglio precisate questioni professionali. Quel che è sicuro è che da mesi è cambiato tutto, complice probabilmente anche l’amicizia tra ‘Giulietta’ e Cecilia Rodriguez. A proposito di Cecilia, qui arrivano i tasti dolenti. Nelle scorse ore la De Lellis ha pubblicato un album di fotografie su Instagram in cui si è immortalata al mare sfoggiando il pancino (è incinta, aspetta una bimba assieme al rapper Tony Effe). A sorpresa, il post è stato salutato da Belen con un like.

Se non fosse che da settimane la showgirl argentina non riserva nemmeno un ‘mi piace’ alla sorella Cecilia, non ci sarebbe alcunché di curioso. La faccenda si fa invece interessante proprio per il fatto che pare ormai appurato che le due Rodriguez non si calcolano più. Non a caso, nel vedere il like di Belen indirizzato alla De Lellis, diversi fan hanno giudicato il gesto come uno sgarro nei confronti di Cecilia, pure lei in dolce attesa (accoglierà tra pochi mesi la piccola Clara Isabel assieme al marito Ignazio Moser).

L’agire di Belen fungerebbe inoltre da conferma che con Cecilia i rapporti sono tesissimi. Da settimane si mormora che le due sorelle si sono allontanate e che tra loro sia accaduto qualcosa di piuttosto complesso a livello familiare. Non si conosce però la causa esatta che ha provocato il gelo siderale.

La sorella maggiore non è nemmeno stata presente a un evento di qualche giorno fa del marchio Hinnominate, progetto professionale che coltiva con Cecilia e con il fratello Jeremias. Questi ultimi due all’iniziativa sono apparsi uniti, di Belen nessuna traccia. E nemmeno nessuna traccia di like indirizzati alla sorella di recente. A Giulia De Lellis sì, a Cecilia nada, per dirla in spagnolo. Chissà se tornerà a splendere presto il sereno.