De Martino, video intimi diffusi: la reazione tra guerra legale e una lezione

Arriva la reazione di Stefano De Martino a ciò che è accaduto in questi giorni e che l’ha visto protagonista di una situazione spiacevole con Caroline Tronelli. I loro momenti di intimità sono illegalmente finiti sul web tramite dei video e, giustamente, il conduttore di Affari Tuoi ha deciso di agire. Inizia così una battaglia legale per la coppia, che si è ritrovata al centro di uno scenario alquanto triste, avvenuto tramite un attacco informatico sul sistema di videosorveglianza della casa romana di lui.

Una volta finiti in rete, i video di Stefano e Carolina hanno fatto il giro dei servizi di messaggistica. Di fronte all’accaduto, De Martino ha intrapreso, con i suoi avvocati Angelo e Sergio Pisani, delle azioni legali, come riporta Ansa. La denuncia è stata presentata alla Polizia di Stato di Porto Cervo e alla Procura di Roma. Inoltre, sono state indicate le tracce telematiche di coloro che hanno dato inizio a questo incubo per la coppia. E a finire al centro di questa nuova guerra giudiziaria non ci sono solo gli hacker, che hanno acquisito le immagini private.

Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero anche coloro che hanno condiviso dei post offensivi nei confronti della famiglia di De Martino e di chi, sui propri dispositivi, ha ancora a disposizione quei video. Gli avvocati del presentatore di Rai 1 hanno invitato tutti coloro che possiedono il materiale in questione di cancellare subito ciò che hanno pubblicato. Questo perché c’è la volontà di evitare assolutamente che vada avanti “un mercato illecito e pericoloso”.

Intanto, alcuni risultati sono già evidenti. Infatti, alcuni link che ospitavano i video in questione pare siano già stati eliminati. Sebbene ci sia questo importante inizio, per arrivare a una conclusione definitiva di questo incubo per Stefano e la sua nuova fidanzata Carolina bisognerà ancora sudare. Nel frattempo, De Martino ha deciso di trasformare questa brutta storia in qualcosa che possa portare a qualcosa di positivo. Come? Facendo beneficienza.

Ebbene, eventuali risarcimenti che riuscirà a ottenere tramite questa battaglia legale saranno devoluti tutti in beneficienza. Lo scopo è quello di usare questo denaro per sostenere iniziative legate ai bambini e alla lotta contro il cyberbullismo. Una bella scelta quella di De Martino, che sceglie di dare così una lezione a chi ha tentato di colpirlo nel privato generando sofferenze per lui, Carolina e i loro familiari.