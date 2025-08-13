 Skip to main content
Gossip

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: immagini private diffuse sul web, scattano le denunce

Hackerate le telecamere della casa di Caroline Tronelli: immagini domestiche con Stefano De Martino diffuse illecitamente sul web.

Anna Maria Ristori13 Agosto 20253 minuti di lettura
stefano de martino addio a stasera tutto è possibile

A poche settimane dal ritorno in onda sulla Rai, Stefano De Martino deve fare i conti con una bruttissima faccenda. Degli hacker sono entrati all’interno del circuito delle telecamere di sorveglianza della casa della compagna Caroline Tronelli e hanno ripreso immagini della coppia insieme. A diffondere la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Una vera e propria violazione della privacy, come riporta Parpiglia, che va ben oltre il personaggio televisivo. Questa violazione e la diffusione illecita online di materiale domestico ledono la sfera privata di ben due persone all’interno della sicurezza delle mura. Oggi facciamo sempre di più i conti con la fragilità della privacy, continuamente infranta dai social network e per i personaggi pubblici non è di certo più semplice. Anche andare a fare una passeggiata diventa un momento di spettacolo, con i fotografi in agguato, ma questa vicenda è molto più grave, visto che almeno all’interno della propria casa si spera di essere al sicuro.

Stefano de Martino e Caroline Tronelli: telecamere a circuito chiuso hackerate, immagini diffuse online

La notizia circolava già da qualche giorno, riporta sempre Parpiglia, che racconta di aver ricevuto segnalazioni di immagini private, riprese da telecamere a circuito chiuso, diffuse su gruppi Telegram. Il social di messaggistica istantanea è balzato spesso nella cronaca in casi di diffusione illecita di immagini private di utenti ignari a causa della sua scarsa regolamentazione della privacy. Ora c’è da sperare che i momenti domestici di Stefano De Martino e Caroline non siano finiti all’interno del dark web, dal quale sarebbero molto difficili da recuperare. Le indagini sono ancora in corso ma per ora si sa che chiunque sia riuscito ad accedere alle telecamere è residente all’estero, a vedere il sito da cui pubblicava le foto.

C’è da chiedersi quale sia stato l’obiettivo dei malintenzionati, se cercare di beccare il conduttore e la compagna in momenti intimi o se volessero studiare la planimetria della casa per un eventuale furto. Ovviamente la polizia postale è all’opera e si spera che questa terribile vicenda finisca al più presto e ”solo” con uno spavento. Le immagini che sono state fatte circolare finora nei canali Telegram sono state requisite per evitare l’ulteriore circolazione e una ancora più grave violazione della sfera privata di Stefano e Caroline.

