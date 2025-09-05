Angelina Mango torna sul palco: delirio, ma spunta un retroscena

Il ritorno in scena di Angelina Mango ha generato un’ondata di amore e gioia non solo tra i fan più affezionati. Voce inconfondibile del panorama musicale, ormai da qualche anno, la figlia del celebre e defunto Mango dopo il grande successo ottenuto a seguito della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e al Festival di Sanremo si è presa una lunga pausa. Infatti, la giovane cantante ormai da tempo non saliva sul palco. I suoi fan, però, non hanno mai perso le speranze. Ed ecco che ieri sera, durante il concerto di Olly, è tornata in scena all’Ippodromo Snai di Milano, a grande sorpresa. Ora, però, spunta un retroscena legato a questo suo ritorno.

I video che vedono Angelina al concerto di Olly, di nuovo sul palco, stanno facendo il giro dei social. Tanta commozione da parte dei fan, ma anche per lei. La stessa Mango ha ammesso di essere commossa per l’affetto ricevuto durante l’esibizione di Per due come noi con Olly tra gli spettatori. Non era la solita Angelina, quella che abbiamo ritrovato sul palco dell’Ippodromo Snai di Milano, ma ai fan è bastato rivederla tenere in mano un microfono.

I dettagli dei motivi reali per cui la figlia di Mango, improvvisamente e durante il momento più alto della carriera, non sono mai stati svelati in maniera ufficiale. Nonostante questo, è stato sin da subito chiaro a tutti che Angelina potrebbe non essere riuscita a gestire al meglio l’ondata di successo conquistata in pochissimo tempo. La mente, a volte, gioca brutti scherzi e, a quanto pare, la giovane cantante si è ritrovata a doversi prendere del tempo per ritrovare sé stessa.

Ieri sera è stata comunque fatto un piccolo passo verso il ritorno ufficiale. “Mi siete mancati”, ha ammesso Angelina, mentre sul palco si prendeva e godeva tutti gli applausi degli spettatori in festa. Si è tolta il cappello, come segno di rispetto, mostrandosi ancora una volta una ragazza umile e di sani principi. Ma ecco che spunta un retroscena legato a questo suo ritorno a sorpresa. A parlare ci pensa Alessandro Rosica su Instagram.

L’esperto di gossip si dice convinto che: “La manager ha obbligato Olly a farla cantare. Momento no per Angelina ormai fuori da tutto. Le auguro il meglio, la ripresa è lunga”. Appare comunque poco credibile il fatto che la manager, che lei e Olly condividono, possa aver costretto quest’ultimo a farla salire sul palco. Tra loro c’è una grande amicizia, tanto che durante questa sua lunga pausa, Angelina si è spesso recata ai suoi concerti. Inoltre, durante la loro esibizione, Olly ha mostrato tutto il suo affetto per la collega.

A parte questo, secondo Rosica, il ritorno della giovane Mango in scena di ieri pare non segni un’ufficiale ripresa. Anzi, sembra che ancora la strada sia lunga. Nonostante ciò, i fan sono comunque felici di averla rivista con un microfono in mano, nella speranza di ritrovarla presto più forte di prima.