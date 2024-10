Angelina Mango, tour annullato, lei cede: dopo le allusioni, la verità

Angelina Mango annuncia ufficialmente il suo stop al tour autunnale. Dopo le voci circolate nei giorni scorsi e dopo le decine di ipotesi fatte e rifatte sulle sue condizioni di salute, alla fine è stata proprio lei a fermare i rumors. La giovane cantante, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo, ha voluto scrivere una lettera a tutti i suoi fan, speranzosi di vederla presto sui palchi d’Italia e d’Europa. Questo non accadrà, perché Angelina non sta bene e ha necessità di fermarsi.

Le dieci date autunnali previste per i prossimi mesi sono al momento saltate: è questa la decisione della cantante, evidentemente arrivata alla piena consapevolezza di non potercela fare. Quali sono i motivi che l’hanno portata a dire “stop” a tutto? La voce, anzitutto.

Prima di pubblicare l’ultimo post chiarificatore, la Live Nation, chiamata a organizzare il tour, aveva nei giorni scorsi parlato di una rinofaringite acuta. Nonostante i vari tentativi di rimettersi in sesto, Angelina non è ancora riuscita a sistemare del tutto la voce, che di fatto è il suo strumento di vita. Questa situazione, molto più complessa del previsto, l’ha costretta a fermarsi, forse un po’ più del solito e forse con un po’ di amaro in più. Nulla di tutto ciò era in previsione, ma per Angelina, adesso, è il momento di riposare. Che sia arrivata a questa conclusione anche in risposta ai numerosi commenti ricevuti sul suo fisico? Probabile, data la pesantezza (e la cattiveria) sui social.

“Devo ascoltare me stessa”: le parole di Angelina Mango fanno riflettere

È indubbio che Angelina Mango sia stata sottoposta a non poco stress negli ultimi mesi. Dopo Sanremo per lei è stato un crescendo di emozioni, di esperienze e di viaggi in lungo e in largo per il mondo. A soli 23 anni la figlia del grande Mango è salita sulla cresta dell’onda musicale mondiale, conquistando classifiche, premi e prima di tutto persone.

Molte persone hanno paragonato questo suo momento di “stop” al caso Sangiovanni, l’ex allievo di Amici che a febbraio 2023 ha scelto di allontanarsi per un po’ dalla musica (e dunque anche dai concerti) per occuparsi della sua salute mentale. Su X un utente ha infatti scritto:

Sullo stop del tour di #AngelinaMango mi sento di dire che sto ragazzi li dovete mollare! Vengono spremuti fino all’osso e se riescono a non crollare a livello emotivo (vedi Sangio) finiscono per crollare a livello fisico. Sono artisti santo cielo non animali da soma! pic.twitter.com/ZS4VPfzjxl — Ale… | #Sinnettini era 🦊🔨 (@dellarocca_ben) October 23, 2024

Che la sua salute sia collegata a un eccessivo stress? Può essere, come no. Resta il fatto che il suo tour autunnale quasi tutto sold out, è stato al momento annullato. C’è già chi chiede come e se i biglietti saranno rimborsati, chi esprime il proprio pensiero di solidarietà e il proprio augurio alla cantante e chi, con un semplice cuore, la abbraccia virtualmente.

Critiche e allusioni gravi su Angelina, poi lo stop

Esattamente una settimana fa sui social si leggeva la qualunque sullo stato di salute di Angelina Mango. Molti i commenti sulla sua “eccessiva magrezza“, molte le allusioni all’uso di sostanze stupefacenti, molti le parole pesanti sul suo corpo.

Alla fine, forse perché doveroso prenderne coscienza, forse perché doveroso anche avvertire i propri fan, Angelina Mango ha rotto il silenzio e ha dato la sua spiegazione. Dispiaciuta ma estremamente lucida, ha scelto di dare ascolto a se stessa, prendendosene cura.

In bocca al lupo!