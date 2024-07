Angelina Mango: la replica top a Venditti e il ritiro di Sangiovanni

Angelina Mango si è ormai confermata sulla scena musicale, dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e la vittoria al Festival di Sanremo 2024. Sono tanti i successi ottenuti da questa stessa nascente, così definita dal New York Times. Oggi la cantante non sente più che il suo cognome la stia precedendo, ora può finalmente raccontare la sua di storia. C’è chi ha avuto da ridire, però, sul suo modo di fare musica, generando delle polemiche.

Si tratta di Antonello Venditti, il quale di recente si è lasciato andare a delle critiche rivolte a lei e ad Annalisa. Il noto cantautore ritiene di saper fare ciò che fanno loro, ma loro non saprebbero fare ciò che fa lui. A detta sua, Annalisa si sarebbe ritrovata costretta a fare musica commerciale, quella richiesta dal mercato, andando contro sé stessa. “Così Angelina Mango”, ha aggiunto uno dei più grandi artisti italiani.

Cosa ne pensa al riguardo la figlia di Giuseppe Mango e Laura Valente? Lo fa sapere lei stessa, attraverso una nuova e profonda intervista per Vanity Fair. Qui oltre a svelarsi sulla sua vita in generale, Angelina replica alla critica, non lasciandosi trasportare da un botta e risposta inutile:

“Ognuno ha un’opinione. Ieri il tatuatore che ha realizzato questo (mostra sulla caviglia destra un corpo stilizzato che ricorda un manichino, ndr) ha detto che le mie canzoni non gli piacciono. È chiaro che lui non finisce sui giornali, Venditti sì. Però apprezzo sempre la sincerità. E poi giustifico Antonello con il fatto che apparteniamo a generazioni diverse, anche se ogni volta che ho il cuore spezzato ascolto la sua Alta marea”

La giovanissima Mango mostra maturità nel rispondere a un grande artista come Venditti, senza scendere nel ridicolo. Ognuno può avere il suo parere ed è giusta la libertà di espressione, se non accompagnata da parole che possono ferire. E Angelina questo lo sa. D’altronde, da figlia d’arte, è cresciuta imparando a gestire ciò che può generare la notorietà. Ogni giorno non può non ringraziare il suo pubblico, come le ha insegnato suo padre.

Mango era solito farli attendere – a lei, suo fratello e sua madre, quando era ancora una bambina – dopo i suoi concerti, in camper. Una piccola Angelina voleva tornarsene a casa, stanca, ma lui le ha ricordato che salutare i fan uno per uno, anche fino a tarda notte, era un suo dovere, oltre che piacere. “È grazie a loro che abbiamo questa vita bellissima”, le diceva.

Angelina Mango, il successo dopo Amici: Maria, il fidanzato e Sangiovanni

Di sicuro partecipare ad Amici ha cambiato la vita di Angelina Mango. Non solo per la notorietà conquistata, ma soprattutto perché è riuscita a prendere consapevolezza di chi è e di cosa può trasmettere con la sua musica. Dopo il talent show di Canale 5, è arrivato il Festival di Sanremo, dove credeva di non farcela. La notte prima di salire sul palco del Teatro Ariston ha visto con sua madre proprio un programma di Maria, C’è posta per te.

Come già detto in passato, la giovane Mango ha un rapporto speciale con De Filippi: “La sento spesso? Abbastanza, è presente nella mia vita”. E non manca la domanda legata alla serata Cover a Sanremo, quando ha emozionato tutti cantando La rondine, la famosa canzone di suo papà: “Non ero più Angelina Mango, non ero più la figlia di Pino. Ero La rondine, ero la sua canzone, ero una voce. Se non l’avessi fatto, l’avrei rimpianto”.

Per ora, però, non pensa a un’eventuale partecipazione al Festival del 2025. Tra le curiosità dei fan sul suo conto ce n’è una a cui risponde oggi: cosa penserebbe oggi suo padre delle sue canzoni?

“Non voglio chiedermelo, sarebbe un lampo fine a sé stesso e forse nocivo. La mia musica è distante dalla sua, dai suoi gusti, è indubbio. Tengo lontano anche l’affanno di essere all’altezza di ciò che mi ha trasmesso. Semplicemente tento di onorare il talento e coltivare la naturalezza che avverto sul palco. In quello spazio mi sento capita come quando parlo con i miei amici e al contempo avverto la stessa energia e tensione del primo bacio”

A questo punto, Angelina Mango confessa di aver baciato nella sua vita un’altra ragazza e crede che proprio questo sia il bello della sua generazione: essere liberi e aperti. Oggi il cuore della bella e talentuosa cantante è occupata da una delle persone “più intelligenti” che conosce. Si tratta di Antonio Cirigliano, chitarrista che la accompagna sempre sul palco. Ed è proprio suonando che l’ha conquistata. Come già detto nei mesi scorsi, oggi Angelina e il suo fidanzato convivono.

Nel corso di questa intervista, la Mango parla anche di Sangiovanni, il quale dopo il Festival di Sanremo si è ritirato dalle scene facendo una confessione sul suo attuale stato mentale al suo pubblico.

“Può accadere a tutti, cantautori e no. Noi però abbiamo la responsabilità e la necessità di comunicarlo”

Infine, per quanto riguarda il rapporto con il suo aspetto fisico, Angelina ammette che vorrebbe cambiare il modo di vederlo. Allo stesso tempo, ci tiene a precisare di avere l’intelligenza di gestire i limiti che lei stessa si pone.