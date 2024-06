Venditti contro Angelina Mango e Annalisa: “trafitte dalla scadenza”

A quarant’anni da Notte Prima degli Esami, Antonello Venditti, in occasione dell’inizio della maturità 2024, ha rilasciato alcune interviste in cui si racconta narrando successi e progetti futuri. Oltre a parlare di lui però, il cantautore romano si è lasciato andare anche ad alcuni commenti sul panorama musicale odierno. Cercando di dare un consiglio ai giovani artisti italiani, Venditti ha però criticato – anche se solo in parte – due delle più note cantanti dei nostri tempi, Angelina Mango e Annalisa. I social non ci stanno e scatta subito la polemica.

Venditti rappresenta attualmente uno dei pilastri della musica italiana. L’artista, romano doc, festeggia quest’anno i quarant’anni di Notte Prima degli Esami, un successo senza tempo che ogni volta i giovani studenti dell’ultimo anno di liceo intonano come rito portafortuna prima della Maturità.

Con l’occasione, il cantautore si è raccontato a Leggo, rilasciando un’intervista in cui racconta il suo percorso ed esprime opinioni sui temi più disparati. Tra attualità e politica, Antonello ha anche parlato della musica che ascoltano i giovani oggi.

Così, durante la chiacchierata, Venditti ha espresso il suo pensiero sull‘attuale industria musicale. Certo, l’esperienza per poter trattare un tema del genere sicuramente non gli manca. Non tutti però hanno apprezzato le sue affermazioni, che hanno riguardato due artiste in particolare.

Lo chiariamo, il cantautore ha dichiarato di gradire la musica di oggi. Nonostante questo però, non ha esitato a lanciare una sorta di frecciatina al modo in cui alcuni artisti verrebbero “gestiti” all’interno dell’industria.

Più nello specifico, Venditti ha spiegato che i cantanti di oggi vivrebbero nel timore di essere dimenticati:

Questi giovani sono bravi: io so fa’ quello che fanno loro, ma loro non sanno fa’ quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenza, hanno paura di essere dimenticati.

Poi, ha continuato “attaccando” due artiste in particolare, che attualmente sono all’apice del loro successo. Stiamo parlando di Annalisa e Angelina Mango:

E prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c’è qualcuno che decide il suono per tutti.

Tali affermazioni non sono state affatto gradite dai fan delle due pop star, che subito sono corsi in difesa delle loro beniamine. Sui social infatti, sono numerosi i post che vedono gli utenti attaccare proprio Antonello Venditti.

Tra questi, c’è chi gli fa notare che sia Angelina che Annalisa non sono solo due “interpreti”, bensì vere e proprie cantautrici complete, che quindi scrivono da sé i loro pezzi decidendo cosa produrre. Poi, ovviamente, non mancano neanche i cosiddetti memes.

retweet to scare venditti pic.twitter.com/JQEllCwyIw — ali ☁️ (@venereintuta) June 19, 2024