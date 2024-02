Sangiovanni, stop dopo Sanremo: “Non sto bene, basta fingere”

Sangiovanni ha deciso di dare priorità alla salute mentale. Il cantante ha bloccato l’uscita di Privacy, suo nuovo album, e il concerto evento al Forum di Assago ad ottobre. Lo scrive nel suo ultimo post pubblicato sui social.

La voce di Finiscimi ha accompagna una foto con il suo cane, condivisa nelle ultime ore su Instagram, con queste parole:

A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo.

Il giovane artista ha ammesso che, dopo la sua esperienza al 74° Festival di Sanremo – dove è arrivato penultimo – ha compreso l’importanza di accettare sé stessi. Proprio per questo ha deciso di prendere una pausa dal lavoro e dedicarsi completamente alla propria salute mentale.

Nel lungo post, il vincitore della categoria canto di Amici 20 ci tiene a spiegare che la decisione di fermarsi non è giunta a seguito del basso piazzamento a Sanremo 2024. Anzi, precisa che già alla sua precedente partecipazione alla kermesse aveva percepito la sensazione di disagio che lo pervade anche attualmente. In quell’occasione, Sangio gareggiò con la hit Farfalle, che ha cantato anche quest’anno nella serata cover con Aitana.

Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo.

Così l’ex fidanzato di Giulia Stabile si espone pubblicamente sulla sua condizione psicologica attuale, specificando che al momento non possiede le energie fisiche e mentali necessarie per portare avanti il progetto musicale di cui fa parte anche il brano sanremese dedicato alla fine della storia con la ballerina romana.

Sangiovanni, come sta e di cosa soffre

Già durante la settimana del Festival, il giovane artista si era messo a nudo e aveva raccontato in sala stampa le sue fragilità psicofisiche. Sangio si è da sempre mostrato vicino a questo problema – che colpisce sempre più ragazzi come lui – parlandone in più occasioni. Sempre a Sanremo, aveva rivelato di non sentirsi compreso dai suoi genitori, invitando gli adulti ad indagare maggiormente sulle ragioni che portano i giovani a ritrovarsi in queste condizioni psicologiche.

Il ventunenne aveva spiegato davanti ai giornalisti di sentirsi meglio attraverso la musica, concetto che ha ribadito anche nelle parole pubblicate oggi:

Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. so che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima.

Pronto il rimborso per i biglietti e l’album

Erano già moltissimi i fans che avevano mostrato fiducia e affetto al cantante preordinando Privacy – l’album la cui uscita era prevista il primo marzo – e acquistando i biglietti per quello che doveva essere il primo Forum di Assago dell’artista. Fans che potranno chiedere il rimborso tramite le modalità indicate sulle storie Instagram dell’account di Sangiovanni.

Per ora, il ragazzo ha capito che deve fermarsi e mettere al primo posto sé stesso. Saluta quindi i suoi followers con un “vi voglio bene“.