Sangiovanni, ‘Finiscimi’ è per l’ex Giulia: reazione lapidaria di Maria

Sangiovanni, per il Festival di Sanremo 2024, ha confezionato un brano ispirato alla fine della love story con la ballerina Giulia Stabile. Lui stesso ha spiegato che “Finiscimi” è stato partorito per superare la fine della relazione. Per motivi di privacy non ha mai pronunciato il nome dell’ex, ma è scontato che la canzone si riferisca proprio a lei. E leggendo e ascoltando il testo si comprende rapidamente che l’artista ha messo nero su bianco un brano di scuse, in cui ammette i suoi errori.

Sui motivi che hanno portato il rapporto su un binario morto sia ‘Sangio’ sia Giulia non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Da qualche indizio, però, si è capito che la danzatrice ci è rimasta male per l’atteggiamento avuto dal cantante nel chiudere la love story. A certificarlo, d’altra parte, è proprio il brano “Finiscimi”. La traccia musicale, prima di essere portata sull’Ariston, è anche stata udita da Maria De Filippi, ‘madre artistica’ sia del cantante sia della ballerina. Cosa ne pensa la conduttrice di Amici?

“Gliel’ho mandata e mi ha scritto che è una canzone molto sincera e molto vera”. Così Sangiovanni, intervistato da SuperGuidaTv, nel riportare la chiosa lapidaria di Maria dopo aver ascoltato “Finiscimi”. Evidentemente ‘Queen Mary’ ha apprezzato il lavoro svolto dal suo ex alunno. Non ha invece commentato alcunché Giulia Stabile la quale, in questi giorni, sta facendo un tifo dannato per l’amica Angelina Mango. Totalmente ignorato, invece, l’ex ‘Sangio’, ulteriore segno che ci sia del gelo siderale tra i due dopo la fine della relazione.

L’artista ha poi aggiunto che “Finiscimi” è una canzone “coraggiosa”, tramite la quale ha voluto esprimere sincerità e attraverso cui non ha voluto nascondere le sue fragilità. E ancora: “Ho voluto chiedere scusa ed ammettere i miei sbagli, che è una cosa doverosa per potermi permettere di andare avanti. Spesso non è facile dirsi addio e non è facile stare bene dopo ma io credo che ci sia una strada, un motivo per stare bene dopo. C’è qualcosa dall’altra parte e io spero, per tutte le persone che lo vivono, di essere quel qualcosa“.

Sangiovanni è al suo secondo Festival. La prima volta è stata nel 2022, quando è sbarcato sull’Ariston con “Farfalle”. Un successo. L’ex allievo di Amici si è classificato 5º nella serata finale e ha successivamente raggiunto la 17ª posizione delle classifiche radiofoniche. All’epoca, essendo alla sua prima esperienza nel tempio della musica italiana, era teso. Quest’anno invece, sempre a SuperGuidaTv, ha confessato che sta vivendo il Festival serenamente