In meno di un mese Tiziana Giardoni ha perso prima il marito Stefano D’Orazio, ex componente dei Pooh, e poi il padre Mauro. Entrambi sono morti a causa del Coronavirus. Una situazione straziante visto che la donna, 50 anni, non è riuscita a dare neppure un ultimo saluto. Né al marito, 72 anni, né al padre, ex fisico nucleare di 75 anni. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più la donna non ha nascosto dolore e sofferenza. In pochi giorni la sua vita è stata completamente stravolta.

“Insieme a tanta disperazione c’è anche tanta rabbia. Non è accettabile non potere dare l’ultimo saluto ai propri cari. È disumano. Non mi hanno consentito di vedere mio marito e mio padre. Mia madre, che è stata 60 anni con mio padre, sta impazzendo. Pur di vederli, con le dovute precauzioni, mi sarei bardata come i medici e gli infermieri. Avrei indossato tutto quello che era necessario. Avrei voluto guardarli per l’ultima volta. Dall’espressione del volto si capisce se una persona se ne è andata soffrendo, avrei voluto vederli”

A causa del Covid-19 Tiziana Giardoni non è riuscita a vedere per l’ultima volta né il marito Stefano D’Orazio né il padre Mauro:

“Al funerale la bara è arrivata sigillata. Quindi abbiamo dovuto fidarci che ci fosse mio padre. E se non ci fosse stato? Se non ci fosse stato Stefano in quella bara? Se avessero sbagliato persona? Non è stato possibile nemmeno all’agenzia funebre di vederli e vestirli”

Tiziana ha inoltre rivelato che il padre è stato ricoverato il giorno prima della scomparsa di Stefano. L’uomo non è stato avvisato della scomparsa del genero. È stato intubato al secondo giorno e i parenti non sono più riusciti a parlare con lui.

“La notte non dormo. Quando vado a letto sono assalita dai pensieri, cerco di trovare una ragione a quello che è successo, ma senza riuscirci. Il maledetto virus mi ha portato via i miei due grandi amori”

Stefano D’Orazio era molto legato ai suoi suoceri, che erano praticamente dei coetanei. La differenza d’età con Tiziana Giardoni non è mai stata un problema per la coppia. Insieme da un decennio sono diventati marito e moglie solo nel 2017. Prima dello scoppio della pandemia Stefano e Tiziana erano molto felici.

La vedova D’Orazio ci ha tenuto a precisare che in questi giorni è sempre rimasta in contatto con gli altri Pooh. Ovvero Riccardo Fogli, Red Canzian, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli. Tiziana ha ammesso che sentire le loro voci è stato di grande aiuto e supporto.

La storia d’amore tra Stefano e Tiziana

Stefano D’Orazio e Tiziana Giardoni si sono conosciuti nel 2006 a una festa di compleanno di amici in comune. Una festa piena di personaggi famosi, tanto che Tiziana non aveva fatto caso più di tanto al componente dei Pooh. Il primo passo è stato fatto da D’Orazio con una battuta che ha colpito molto la Giardoni.

A fine serata l’artista ha chiesto il numero di telefono di Tiziana e da lì è partito tutto. La relazione è di fatto iniziata nel 2007 mentre il matrimonio è arrivato nel 2017. Testimone di nozze dello sposo la conduttrice Mediaset Barbara d’Urso.