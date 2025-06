Stefano De Martino sullo yacht con Caroline: Angela Nasti dimenticata?

Alessandro Rosica ha rilanciato il suo super gossip estivo inerente a Stefano De Martino. Da giorni, l’esperto di personaggi famosi sta scrivendo dei presunti flirt del conduttore di Torre Annunziata. “Sono entrambi in Sardegna super affiatati, e la mia talpa mi ha detto che hanno consumato circa 3 volte, solo oggi ūüėā dentro lo yacht. Hai capito il mandrillone“, ha riportato stupito, pubblicando un post con una delle altre due “amiche speciali“.

Stefano De Martino sullo yatch con una ragazza bionda, le foto di Alessandro Rosica

A chi pensava che il conduttore di Affari Tuoi e la Nasti fossero innamorati, Alessandro Rosica ha fatto sapere: “Ma quale amore, Angela accetta di divertirsi, per√≤ Stefano non vuole fidanzarsi“. L’esperto di gossip ci ha tenuto a sottolineare che Stefano De Martino √® single, e non √® impegnato con Angela Nasti, smentendo le voci di alcuni giornalisti: “Si sono divertiti, si stanno divertendo, ma in concomitanza lui si diverte“.

Nel post pubblicato, appare una delle altre due “amiche speciali” del 35enne campano. Rosica ha descritto il tipo di relazione che intercorre tra i due, citando anche le altre: “Quando sta a Napoli si diverte con Angela Nasti. Quando sta a Roma si diverte con l’altra amica. Quando sta al Sud, adesso √® sceso in Sardegna, ha quest’altra, che l’ha portata totalmente in vacanza. Le altre le teneva l√¨ in zona e non le faceva uscire, invece lei √® la preferita. Con le altre solo cene e cenette. Lei l’ha portata direttamente in vacanza, quindi passeranno tanti bei giorni insieme. Io grazie a Dio ho le mie talpe perfette e precise vicino a Stefano quindi so sempre tutto “.

La foto incriminata

Nel post si vede una ragazza bionda in braccio a Stefano De Martino, su una sedia sull’imbarcazione. Ecco cosa ha scritto: “Questa √® l’altra amica speciale di Stefano De Martino. Come vi dico da tempo, lui √® single, e ha tre amiche speciali. Una a Roma, una a Napoli, e questa, che tra l’altro sarebbe la sua preferita, la porta sempre in vacanza. In questo momento sono in Sardegna super affiatati, moltooooooo affiatati. Anche dall’altra parte del mondo riesco a sapere quante tr****te vi fate e con chi“.

Chi è Caroline Tronelli, una delle fiamme di Stefano De Martino

In un’altra storia ha messo la foto della ragazza in questione scrivendo: “Non metter√≤ il cognome per tutelarla ma tanti hanno gi√† capito. Non me ne volere Caroline ma il gossip √® gossip. Spero tu possa risolvere le cose con il tuo compagno. Buona vacanza”, con tanto di emoji simpatiche. Foto di poco fa sullo yacht con Stefano. √ą lei!!! Si vedono gi√† da qualche anno. Ci sono foto insieme di qualche anno fa. Stefano conosce la sua famiglia e vanno spesso a cena insieme. Modus operandi che usa con le altre“.

Rosica ha poi menzionato un post del 6 agosto 2024, dove Stefano De Martino tiene in braccio una piccola bimba: “Lei comunque piccolissima. Lo yatch √® di lei. Praticamente questa √® la bambina. Se facesse il padre come fa con i figli degli altri sarebbe top“. Ha poi continuato, questa volta svelando anche il cognome: “Lei √® dunque una delle tre amiche speciali di Stefano. Caroline Tronelli. Sconosciuta ai social, ricca di famiglia. Lo yatch √® il loro. Fate meno baldoria l√¨ su, che poi mi girano materiale e non ho tempo. Sto in vacanza“.