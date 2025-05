Stefano De Martino, incontri segreti con Angela Nasti: disguido con Belen

Il gossip torna a ruggire su Stefano De Martino. Nei giorni scorsi si è sussurrato che il conduttore di Affari Tuoi stesse frequentando l’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti, sorella dell’influencer Chiara. A riferire della presunta tresca è stato Alessandro Rosica. Ora è l’esperto di gossip Amedeo Venza a divulgare nuovi retroscena sulla vicenda, raccontando che i due, entrambi di origine napoletana, organizzerebbero “incontri fugaci” e in gran segreto, facendo di tutto per non finire nell’orbita della cronaca rosa. Missione, sempre ammesso e non concesso che la frequentazione sia in corso, non riuscita, visto che appunto si parla della liaison.

Venza ha aggiunto un altro dettaglio sulla faccenda, sostenendo che tempo fa Angela Nasti avrebbe avuto un disguido con Belen Rodriguez che, come è noto, è l’ex moglie di De Martino con la quale ha avuto il figlio Santiago. Oggi i rapporti tra i due ex coniugi sono civilissimi e sereni. Loro stessi lo hanno spiegato di recente. “Chissà come prenderà la Rodriguez” l’indiscrezione che sussurra di una storia fugace e clandestina tra Stefano e l’ex tronista di UeD, si chiede sempre l’esperto di gossip pugliese.

I metodi antigossip usati da Stefano De Martino

Per il momento né la Nasti né De Martino hanno commentato le indiscrezioni sul loro conto. Il conduttore Rai, quasi certamente, non rilascerà alcuna dichiarazione sul gossip che lo riguarda. Da tempo adotta la tattica del silenzio circa i retroscena sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine del matrimonio con Belen non si è più legato ad alcuna donna in modo ‘serio’. I ben informati assicurano che sia però molto ‘attivo’ sul fronte conquiste femminili.

Inoltre si vocifera che De Martino tenga a tal punto alla sua privacy da avere adottato metodi molto ingegnosi per non farsi paparazzare in compagnia delle donne che frequenterebbe. E in effetti sembra che tali misure funzionino alla grande visto che dopo la rottura con l’ex moglie non è mai più stato paparazzato in atteggiamenti intimi con una lei. I fotografi che gli stanno alle calcagna non sono riusciti a estrapolare nemmeno un bacetto.