Stefano De Martino, flirt con ex tronista di Uomini e Donne: i rumors

No, non siamo tornati indietro nel tempo, Stefano De Martino è il sexy symbol del momento, anche se in molti potrebbero pensare che questo momento duri da praticamente dieci anni. Da quando lo abbiamo visto alla conduzione di Affari Tuoi, la sua vita è decisamente cambiata perché si è ritrovato al centro di un’attenzione mediatica non indifferente. Certo, già era molto famoso prima, e la sua lunghissima storia d’amore con Belen Rodriguez ha sempre fatto parlare, ma ora è davvero al centro di qualsiasi tipo di gossip. Proprio in queste ore Alessandro Rosica ha sganciato una bomba incredibile: pare infatti che Stefano stia frequentando Angela Nasti, che ricordiamo come tronista di Uomini e Donne.

Entrambi napoletani, sembra che sia stata proprio la loro vera città ad avvicinarli. Anche se il noto blogger sarebbe pronto ad affermare che non si tratti di una storia seria, ma che stiano passando insieme un po’ di tempo nella più completa spensieratezza. D’altronde l’estate è alle porte e un flirt è quello che cercano tutti: però mai dire mai nella vita, perché davvero tutto può succedere.

angela nasti e stefano de martino usciti dal generatore di coppie casuali pic.twitter.com/iYJhNrZDGQ — m 👹 (@itsmc17) May 15, 2025

Stefano De Martino frequenta Angela Nasti? Il rumors che ha spiazzato tutti

Abbiamo avuto modo di conoscere molto meglio Angela Nasti quando a partecipato Uomini e Donne come tronista. All’epoca aveva solamente 19 anni e il pubblico l’aveva già scoperta in quanto sorella di Chiara Nasti. L’esperienza del programma di Maria De Filippi la portata diventare famosa quanto la sorella, a farsi conoscere per il suo carattere forte e intraprendente. Forse è stato proprio questo suo carattere a fare breccia nel cuore di Stefano, che oramai da tanto tempo non riusciva più a trovare l’amore.

Intanto il web non ha preso molto bene questa notizia, un po’ per la differenza d’età tra i due e un po’ perché in molti ancora sognano un ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen. Per non parlare di chi invece addirittura sogna ancora in una rappacificazione con Emma Marrone, con cui oramai non sta da oltre dieci anni. I due ad oggi sono molto amici e si sono ritrovati sotto questa forma, ma per i loro fan che li seguono da tanto tempo, la speranza sarà decisamente l’ultima a morire.