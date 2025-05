‘Stasera tutto è possibile’, Stefano De Martino: “Perché vado via e chi vorrei al mio posto”

Stefano De Martino è intervenuto nel pomeriggio di sabato 31 maggio nel programma TV Talk, condotto da Mia Ceran e in onda su Rai 2. La stagione televisiva da record dell’ex ballerino ha segnato, grazie ad Affari Tuoi, la sua affermazione nella fascia più pregiata dell’ammiraglia. È stata una edizione condita da emozioni, sorrisi e balletti che, mano a mano, hanno fatto appassionare il pubblico, orfano di Amadeus, passato su Discovery. Il conduttore ha anche commentato l’addio a Stasera tutto è possibile, amatissima trasmissione di Rai 2, svelando chi vorrebbe vedere al suo posto.

‘Stasera tutto è possibile’: Stefano De Martino non tornerà ma ha scelto i suoi eredi

In tanti amanti sono curiosi di conoscere cosa accadrà con Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino, che ha ufficialmente lasciato il timone dello show, ha riferito: “Il futuro del programma non lo conosco, ma credo che ci sarà di nuovo e ancora su Rai 2. La migrazione a Rai 1, quella che spesso viene chiamata promozione, io la vedo un po’ inutile. Io c’ho tenuto fortemente che rimanesse a Rai 2, perché andava così bene. C’è una questione di dignità della rete. Rai 2 è sempre stata la rete più sperimentale, quella dei Comedy, infatti io ci ho tenuto fortemente che rimanessi a rai 2. Onestamente io penso di non rifarlo, perché meglio di così non credo che potrei fare“.

Chi verrà dopo di lui? A domanda del Direttore dell’intrattenimento del Daytime, Angelo Mellone, il conduttore campano ha risposto: “Alla conduzione ho candidato al mio posto vedrei Fabio Balsamo e Ciro Priello, non necessariamente in quest’ordine. A volte si invertono, ma credo che loro abbiano una grande capacità di frequentare la comicità. Io suggerisco loro, perché credo che conoscano bene la commedia dell’arte“.

Il pubblico TV Talks Awards ha nominato come personaggio rivelazione Stefano De Martino. Le altre due candidate erano la giornalista Veronica Gentili e l’attrice Giulia Vecchio.

Infine De Martino ha mandato un messaggio a chi ha lavorato e lavora con lui: “Vorrei ringraziare tutto il pubblico di ‘Affari Tuoi’ e tutta la squadra di ‘Stasera tutto è possibile’ perché io con loro sono cresciuto e mi hanno insegnato veramente tantissimo. Tutto quello che ho fatto è frutto dell’esperienza maturata in questi anni con l’incontro di tutti gli artisti e le tantissime persone che lavorano insieme a me. Dico sempre che chi fa il conduttore non è altro che il frontman di una band, e sono contornato da tantissimi musicisti“.

Stefano De Martino, da ballerino di ‘Amici’ a fenomeno della prima serata con ‘Affari Tuoi’

Se, in un primo momento, qualcuno ha avuto dei dubbi, ora il fenomeno De Martino non è più in discussione. È lui stesso a raccontare il successo riscosso: “Adesso rivedere le cose tutte assieme ho capito e ho dato un senso a tutta la stanchezza che mi porto dietro da mesi. Ogni parola può solo rovinare questo quadro. Non diciamo nulla. È antipatico per chi la fa. Siamo felicissimi però non è proprio bello poi lodarsi da soli“.

Il programma del Prime Time ha ottenuto il 27,4% di share con 5,6 milioni di spettatori, 3 punti in più rispetto allo stesso anno Ed è la media più alta dalla stagione 2005-2006. Per quanto riguarda l’intrattenimento, è per seguito secondo solo a Sanremo.

Il nuovo timone era una scommessa, non c’era la certezza. In merito, De Martino ha affermato:

L’estate scorsa, quando poi mi hanno offerto di condurre ‘Affari Tuoi’ e io ho accettato dicendo: ‘Sì me la sento’, in realtà non era vero. Avevo questa ambizione, ma non sapevo come sarebbe andata, soprattutto dopo un trasloco come quello di Amadeus. […] Avevo veramente tanta paura, soprattutto avevo paura di non riuscire a farlo a modo mio. Di subire quello che era un format così grande, così conclamato, che mi schiacciasse. Invece, pian piano, ho trovato il modo di fare anche ‘Affari Tuoi’ a modo mio. Quando ricevi un’eredità, c’è sempre uno storico, purtroppo un’aspettativa che era facile deludere. Nel caso mio c’era un’aspettativa così bassa che bastava poco.

Sulle polemiche, il 35enne di Torre Annunziata ha commentato con un leggerezza. Quando uno show riscuote grande successo, ha dichiarato, porta con sé onori ed oneri. L’importante è continuare per la propria strada.

L’amore per il Napoli e il futuro tra ‘Sanremo’ e ‘Domenica In’

Lo stile, la commedia corale e l’entusiasmo sono la sua cifra, ciò che lo hanno portato a ottenere questo grande successo. Immancabile la domanda sullo Scudetto del Napoli da parte di un giovane ospite in studio: “Ha esultato di più per il 30% di ‘Affari Tuoi’ o per lo scudetto del Napoli?“. Diretta e breve la sua risposta: “Per lo scudetto del Napoli“.

Stefano De Martino e Alberto Matano sono stati nominati come possibili successori alla conduzione di Domenica In dopo Mara Venier. La sua risposta: “Pensa quante tasse di successione tocca pagare. Per ‘Domenica In’ invece li vorrei perdere completamente, capelli bianchi Sanremo poi calvizie ‘Domenica In‘”.

Ha poi continuato: “Mi avevano sottovalutato, pensavano fossi scemo. È più facile far cambiare idea al pubblico o agli addetti ai lavori? Quando il pubblico cambia idea lo cambiano anche gli addetti ai lavori“.

Come hanno affermato in studio “è nato uno showman, perché lui non è un conduttore, è qualcosa di più“.