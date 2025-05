Stefano De Martino, la Rai blocca tre suoi programmi: i motivi

Stefano De Martino intoccabile in Rai a tal punto che l’azienda ha deciso di bloccare tre suoi nuovi progetti televisivi. Ma come? Ogni cosa che il ‘golden boy’ del piccolo schermo italiano tocca si trasforma in oro, cioè in botte di share non da poco, e ‘Mamma Rai’ sceglie di non puntare su di lui? In realtà, come riferito da Dagospia, il ragionamento sarebbe da fare al contrario. La dirigenza del servizio pubblico, proprio per tutelare il giovane conduttore ed evitargli passi falsi, ha optato per non sovraesporlo. Questa sarebbe la motivazione della mancata promozione su Rai Uno di Stasera Tutto è Possibile (si era mormorato che l’ultima puntata della trasmissione avrebbe potuto essere spostata sull’ammiraglia, poi però si è deciso di lasciarla sul secondo canale).

I tre stop della Rai a Stefano De Martino

L’altro stop è arrivato sul progetto di mandare in onda in tv lo spettacolo teatrale “Meglio stasera” che ha come protagonista proprio De Martino. La trasposizione dello show era stata annunciata nel palinsesto di Rai Due, ma, sempre come rende noto Dagospia, del programma non c’è più traccia. Da capire se si è optato per un rinvio oppure per una cancellazione definitiva. Fatto sta che c’è stato lo stop, per il momento. Anche in questo caso la Rai vorrebbe evitare possibili flop ed eventuali smacchi al presentatore.

Infine, come riportato da TvBlog, la Rai aveva pensato di tentare di mandare in onda un nuovo programma a inizio giugno da alternare ad Affari Tuoi nella fascia del prime time. Il progetto avrebbe dovuto ruotare attorno al conduttore campano, ma sembra che non se ne farà nulla. Anzi il quiz show dei pacchi dovrebbe essere allungato di una ventina di puntate. Solito ragionamento: meglio puntare su ciò che garantisce ascolti alti e non andare a imbarcarsi in azzardati esperimenti in questo periodo, in modo tale da consentire a De Martino di non incappare in scivoloni.

“Blindato e intoccabile”, afferma Dagospia riferendosi alla situazione di De Martino in Rai, aggiungendo che l’azienda sta facendo di tutto per “tutelare” il conduttore. E la prossima stagione? Chissà, magari qualche rischio in più verrà preso. Poi attenzione al 2027: l’ex allievo di Maria De Filippi è il candidato numero uno per prendere il posto di Carlo Conti al Festival di Sanremo.