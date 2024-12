Stefano De Martino rifatto? Parla Urtis: tutti i presunti ritocchini

Stefano De Martino non ha mai rivelato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, tuttavia in più di un’occasione alcuni esperti hanno supposto avesse fatto qualche ritocchino. Già la star di TikTok Alessandra Cecchini in un video aveva elencato tutti i presunti interventi fatti dal conduttore di Affari Tuoi. Dopo di lei anche Jenny Urtis, medico estetico dei vip, ha pubblicato una puntata su di lui nella sua rubrica “Bisturi Fatale” su Instagram. Scopriamo quali sono stati i ritocchini elencati che, secondo il suo parere, avrebbe fatto De Martino.

Stefano De Martino fa parlare di sé non solo per l’enorme successo ottenuto con Affari Tuoi ma anche in merito alla sua vita privata. Da tempo, difatti, i telespettatori si domandano se abbia mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. Il conduttore è sempre stato molto vago a riguardo, tuttavia già tempo fa su TikTok era spuntato un video di Alessandra Cecchini che supponeva che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi avesse fatto qualche ritocchino! Dopo di lei anche Jenny Urtis ha parlato dell’argomento. Nelle ultime ore ha difatti pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una nuova puntata della sua rubrica “Bisturi Fatale” in cui ha analizzato proprio il volto di De Martino.

Urtis ha subito evidenziato come, rispetto ai tempi di Amici, Stefano sia cambiato. Nello specifico ha fatto notare come i suoi zigomi, il suo sguardo ed il suo naso appaiano un po’ diversi. Proprio in merito al naso, il conduttore di Rai 1 ha sempre sostenuto di aver dovuto rifarlo in seguito ad un incidente. Jenny ha poi sottolineato come prima avesse le orecchie un po’ a sventola, caratteristica attualmente scomparsa. Infine il medico dei vip ha aggiunto di aver notato le labbra di de Martino gonfie mentre guardava un suo programma. Stando al suo pensiero probabilmente le aveva appena rifatte.

Come detto, non è la prima volta che si parla della possibilità che Stefano De Martino sia ricorso alla chirurgia estetica. Francesca Fagnani in una puntata di Belve con ospite proprio De Martino, riprendendo delle parole di Jonathan Kashanian a Detto Fatto, ha domandato al conduttore quale fosse il suo rapporto con la chirurgia estetica e se fosse vero quanto detto su di lui. In quell’occasione Stefano ha risposto in maniera piuttosto ironica e vaga.

Queste le sue parole precise: