Affari Tuoi, pacchista ruba scena: il cognome fa ridere ma non solo

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 ha giocato la regione del Lazio, rappresentata da Samantha. Il vero protagonista della serata è stato tuttavia il pacchista del Molise, Paolo Scampamorte. Proprio il suo cognome ha fatto ridere tutto lo studio e parlare molto sul web, dove numerosi telespettatori hanno commentato anche il suo balletto insieme a Stefano De Martino. Scopriamo com’è andata la puntata e quanto ha vinto la concorrente in gara.

Pacchista ruba la scena

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare questa volta è stata la regione del Lazio, rappresentata da Samantha. La concorrente è stata aiutata nella sua partita dal marito Maurizio. Il pacco estratto è stato il numero 4. Sebbene a giocare sia stata Samantha, il vero protagonista della serata è stato tuttavia qualcun altro. Il pacchista del Molise le ha difatti rubato un po’ la scena. A far parlare di lui, sia in studio che sul web, è stato nello specifico il suo cognome decisamente peculiare: Scampamorte!

La concorrente del Lazio ha deciso di aprire come primo pacco proprio il suo, il numero 1, sbagliando tuttavia il cognome e chiamandolo Scacciamorte. A quel punto è arrivata la correzione da parte del pacchista, il quale ha successivamente mostrato il contenuto del suo pacco: 0 euro! Al momento dell’apertura è stato messo in sottofondo il suono delle campane che si è successivamente tramutato in Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia. Stefano De Martino ha quindi chiamato Scacciamorte al centro dello studio per fare con lui il consueto balletto. Anche questo è stato particolarmente commentato sul web dai telespettatori che hanno evidenziato la sua poca attitudine per la danza.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi su X in merito al pacchista del Molise:

Stefano ha anche intonato l’inno d’Italia aggiungendoci il cognome del molisano: “Stringiamoci a corte e scampa la morte”.

Quanto ha vinto la concorrente

La partita è poi continuata e la concorrente del Lazio si è dimostrata abbastanza fortunata, anche se con epilogo amaro. Verso la fine c’erano difatti due pacchi rossi e due blu, precisamente 30.000, 50.000, 5 e 10 euro. I 50.000 sono stati tuttavia i primi ad andarsene. Alla fine sono rimasti 10 euro e 30.000 euro. A quel punto il dottore le ha proposto un cambio. Samantha ha accettato, cambiando il suo pacco numero 4 per il 17, legato alla scomparsa del suocero. La sua scelta si è rivelata sbagliata, in quanto nel 17 ha trovato 10 euro.