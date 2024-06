Ferragni rifatta anche se non sembra? Video TikTok la smaschera

Chiara Ferragni è ancora al centro dell’attenzione. Dopo il Pandoro-gate e la rottura con il suo ex Fedez, adesso fa parlare di sé a causa di alcuni ritocchini estetici a cui sarebbe ricorsa. L’influencer ha costruito tutta la sua carriera sul proprio aspetto fisico ma nelle ultime ore un video pubblicato su TikTok ha rivelato che qualcosa sul suo viso potrebbe essere cambiato rispetto al passato. Scopriamo insieme cosa nello specifico e chi ha rivelato il possibile scoop!

L’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni si è fatta conoscere soprattutto grazie al suo aspetto fisico e ai suoi consigli di moda. Qualcuno nelle ultime ore ha tuttavia rivelato che potrebbe aver fatto ricorso a degli interventi di chirurgia estetica. A svelare i possibili ritocchini è stata Francesca Busi, nota su TikTok con il nome Youaremylemonade e seguita per i suoi video di “Prima e dopo”. Protagonista di uno di questi è stata proprio la Ferragni. Busi ha mostrato come alcuni dettagli del suo viso sembrano essere cambiati rispetto al passato, sottolineando come abbia probabilmente fatto ricorso a qualche intervento anche se quasi impercettibile.

I possibili ritocchi fatti da Chiara Ferragni

Nello specifico ha sottolineato un cambiamento nel suo naso, in particolare la punta di quest’ultimo che sembra essere più all’insù rispetto al passato. Youaremylemonade ha spiegato anche come si può ottenere la modifica. Si può fare con un po’ di filler oppure mettendo una punta di botox alla base del naso, sopra la bocca, in modo che quando si sorride il naso non si muova e resti su. Chiara avrebbe poi fatto qualche ritocchino anche alle labbra, un filler molto lieve per ingrandirle che si nota appena. Inoltre Busi ha sottolineato come anche gli zigomi dell’influencer appaiano adesso più pieni. Ferragni potrebbe quindi aver fatto ricorso a filler o biostimolazione.

Youaremylemonade ha anche aggiunto che Chiara potrebbe fare ricorso al botox, in quanto quando fa delle facce arrabbiate o stupite non si notano le classiche rughe d’espressione. In sostegno alle sue parole, Francesca Busi ha mostrato delle foto dell’influencer che la ritraevano qualche anno fa ed attualmente. Infine ha commentato positivamente i possibili ritocchi fatti dalla Ferragni, sottolineando come siano stati fatti molto bene tanto da far sembrare il suo viso naturale.