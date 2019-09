Stefano De Martino e quella volta che ebbe un malore ai casting di Amici

By

Stefano De Martino condivide un ricordo legato alla scuola di Amici

Era il 2009 quando un giovanissimo Stefano De Martino metteva i piedi nella famosa scuola di Amici. Da allora, di tempo ne è decisamente passato ma la sua presenza nel talent resta indimenticabile. Si perché Stefano riuscì a conquistare il pubblico che seguiva la trasmissione, i professori della Scuola ed entrò nei cuori delle più giovani. Una volta uscito dal talent la sua carriera prese il volo e oggi il bel De Martino è un volto televisivo ben affermato. Per lui, tanti successi. Da quando è entrato nella scuola di Maria De Filippi, però, sono passati ben 10 anni e oggi l’indimenticabile ballerino, tramite i social, ha voluto condividere un simpatico ricordo che lo lega a quella fantastica esperienza.

Stefano De Martino e il malore che ebbe nel 2009 per fare i casting ad Amici

Prima di iniziare il suo percorso scolastico ad Amici, Stefano De Martino partecipò ai casting e si recò a Roma, precisamente a Cinecittà. La fila era lunghissima, c’erano ben 2000 persone, era il 15 Aprile e la primavera era ben inoltrata quindi le temperature non erano proprio basse. Il sole scottava e, si, il futuro ballerino ebbe un malore e dovette rinunciare ai casting. Stefano, però, non mollò. Quei casting voleva farli, voleva raggiungere quello che era il suo obiettivo, e chiese di poterli fare qualche giorno più tardi. Bene, questo è il ricordo che oggi il marito di Belen Rodriguez ha condiviso sui social. Ha postato una fotografia che ritrae un foglio dove uno dei redattori, un certo Antonio, nel 2009 scrisse: “De Martino Stefano il 15 si è sentito male a Cinecittà, vuol venire il 22”.

Stefano De Martino, 10 anni di carriera proprio come Emma Marrone

Dunque, anche Stefano quest’anno compie ben 10 anni carriera! Come lui c’è anche un altro volto molto importante che compie gli stessi anni. Stiamo parlando di Emma Marrone, l’amata cantante che partecipò proprio con lui ad Amici nel 2009. Come sicuramente saprete, i due nella famosa ‘casetta’ si innamorarono ed ebbero una bella storia d’amore. Poi la vita li divise ed ognuno prese la sua strada portando a casa diversi successi. Oggi Emma Marrone è un’artista tanto acclamata e Stefano De Martino, come già detto, è un personaggio televisivo ormai ben affermato. A lui, infatti, è andata la conduzione della nuova edizione di Stasera tutto è possibile su Rai 2.