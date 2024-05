Stefano De Martino riaccende il gossip: ritorno di fiamma con la ex?

Stefano De Martino è stato all’evento di The Attico, il brand di moda delle italiane Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Tempo fa il conduttore era stato avvistato spesso e volentieri in compagnia della stilista, ma che cosa bolle in pentola stavolta?

Negli ultimi giorni Stefano De Martino ha tutti gli occhi puntati addosso, complice la notizia sempre più vicina alla conferma di un suo approdo a Rai 1. Il conduttore campano, ex star di Amici, è tra i più quotati per prendere le redini di Affari Tuoi, l’amatissimo game show fino ad ora condotto da Amadeus. Ad agosto, infatti, il contratto dell’artista romagnolo scadrà e diventerà effettivo il suo passaggio a Discovery.

Prima di intraprendere l’eventuale nuova avventura ad Affari Tuoi, che lo vedrà quindi impegnato ogni sera su Rai 1, De Martino si gode l’inizio delle vacanze estive. A mostrarlo è stato lui stesso per mezzo dei social, dove è sempre molto attivo con foto e video. L’ex marito di Belen Rodriguez non disdegna di tenere informati i tantissimi fan che lo seguono e questi, dal canto loro, non hanno potuto fare a meno di notare le recenti Instagram stories dell’artista. De Martino, infatti, ha partecipato all’evento di The Attico, il brand di moda tutto italiano fondato dalle già citate Ambrosio e Tordini.

Proprio qualche mese fa De Martino e la Ambrosio erano finiti al centro dell’attenzione per un presunto flirt tra i due. All’epoca il matrimonio tra Stefano e Belen era appena giunto al termine (con le dichiarazioni della Rodriguez che avevano fatto il giro del web) e l’ex ballerino di Amici era stato avvistato in compagnia di svariate donne (tra cui l’influencer pescarese Martina Trivelli). Solo qualche ora fa De Martino ha presenziato all’evento della sua (presunta) ex fiamma Gilda Ambrosio, taggandola anche nelle sue storie su Instagram.

L’affascinante De Martino è pronto per iniziare la sua estate ricca di vacanze e relax, prima di tuffarsi di nuovo a capofitto nel lavoro. Se il gossip dovesse essere vero, quello ad Affari Tuoi è un anello che si aggiunge alla lunga catena di successi del celebre Stefano, conduttore di programmi amatissimi come Bar Stella, Made in Sud e tanti altri ancora.