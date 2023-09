Stefano De Martino replica a Belen: dolcezza a sorpresa per Emma

Dovrebbero scrivere una soap opera su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Di materiale per lavorare a una fiction ce ne è a bizzeffe. Come è arcinoto, la coppia è scoppiata poche settimane fa, con la modella argentina che è subito stata sorpresa con Elio Lorenzoni, fascinoso uomo d’affari bresciano. Nelle scorse ore la conduttrice ha definitivamente ufficializzato la relazione con l’imprenditore pubblicando una serie di foto con lui su Instagram (gli attenti parlano di operazione di marketing studiata a tavolino visto che poche ore dopo la diffusione degli scatti di coppia, Belen ha lanciato la sua nuova collezione d’abbigliamento. Insomma, pare che abbia voluto un po’ mettersi in evidenza anche per favorire il proprio business).

E Stefano? Guarda a caso si è messo a fare i complimenti pubblicamente a un’altra sua, ex Emma Marrone. Ops, altra coincidenza. O forse una battaglia di ‘logoramento’ con Belen a colpi di mosse social. La Rodriguez posta foto con Elio, passano una manciata di ore e De Martino condivide tra le sue Instagram Stories l’ultimo singolo di Emma Marrone, intitolato “Iniziamo dalla fine”. Il conduttore Rai ha anche taggato la cantante ed ha aggiunto l’emoticon degli applausi per congratularsi con lei.

Strane coincidenze, anzi stranissime, considerando che l’aitante Stefano da tempo, sui social, evita di creare situazioni equivoche. Ora che Belen è uscita allo scoperto con Elio, invece, zac, ecco il tag ad Emma. Non che ci sia in corso un ritorno in love con la musicista. I due si sa che sono amici e che hanno un bel rapporto.

A colpire è che De Martino si sia complimentato con lei davanti a milioni di persone, sapendo benissimo che un simile gesto sarebbe stato notato. E c’è pure da scommettere, visto che il ragazzo è tutto tranne che uno sprovveduto, che sapeva pure benissimo come sarebbe andata a finire, ossia che la dolcezza riservata alla Marrone sarebbe stata chiacchieratissima. E voilà, accontentati!

Si diceva che c’è parecchio materiale per imbastire una soap. Chissà che qualche produttore televisivo non cominci davvero a farci un pensierino.