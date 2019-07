Stefano De Martino in Rai: ecco cosa ne pensa Maurizio Costanzo

Stefano De Martino ha lasciato Mediaset per la Rai: il pensiero di Maurizio Costanzo

Ormai è un dato di fatto: Stefano De Martino è uno dei nuovi volti della Rai. Dopo il successo riscosso con Made in Sud, l’ex ballerino rimarrà su Rai Due anche per la prossima stagione televisiva. Oltre a presentare di nuovo lo show comico, De Martino presenterà La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro. Non solo: per Stefano si parla pure di un nuovo programma quotidiano, il cui nome è al momento top secret, che andrà in onda alle 14 prima di Detto Fatto. Insomma tanti ed entusiasmanti progetti, che stanno dando alla carriera del 29enne la giusta piega. Ma cosa pensa Maurizio Costanzo di tutto ciò? In molti hanno visto il passaggio del marito di Belen da Mediaset alla Rai come un tradimento ma non è dello stesso avviso il giornalista e conduttore.

Maurizio Costanzo appoggia in pieno la carriera di Stefano

“Personalmente sono molto contento che Stefano De Martino, nel quale Maria De Filippi, ha subito visto il potenziale, dopo la giusta gavetta in Mediaset abbia avuto modo di dimostrare le sue doti anche sulla Tv di stato, raccogliendo i consensi di tutti. Dal canto suo Belen Rodriguez fa bene a seguire a ruota il (ritrovato) marito. Mi auguro solo che questo sia soltanto un arrivederci“, ha scritto Maurizio Costanzo su Nuovo, dove da anni tiene una rubrica televisiva. Nei prossimi mesi Belen condurrà proprio con Stefano sia La notte della Taranta sia il Festival di Castrocaro. Ma pare che l’argentina non lascerà definitivamente Canale 5: sembra certa la sua presenza alla nuova edizione di Tu si que vales.

Belen e Stefano a lavoro insieme: si parla di Sanremo 2020

Oltre ai due appuntamenti su Rai Due, si parla di un presunto coinvolgimento di Belen e Stefano nella conduzione del Dopofestival 2020. Inoltre la coppia ritrovata si sta dando da fare per regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, come annunciato da De Martino alla stampa.