Stefano De Martino si svela attraverso lo show di RaiPlay Conferenza Stampa, dove si è ritrovato a rispondere a diverse domande riguardanti anche la vita intima. Il conduttore e marito di Belen Rodriguez ha risposto alle curiosità di alcuni studenti di un liceo romano, proprio come prevede il format. I ragazzi si sono divertiti a scoprire qualcosa in più sulla vita privata dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Innanzitutto, De Martino ha parlato della sua adolescenza, confessando di aver fatto l’amore per la prima volta a 14 anni. In questa fase della sua ‘intervista’, Stefano ci ha tenuto a dare un importantissimo consiglio a questi studenti.

“Oggi voi giovani siete molto più informati e sapete che vi evitate anche un sacco di altre cose usandolo. Quindi oggi vi dico consumate tante scatole di preservativi”

Ma qual è la donna con cui ha avuto l’intimità migliore? Belen Rodriguez. Lo stesso Stefano De Martino ha elogiato sua moglie e madre di suo figlio, Santiago, anche sotto il punto di vista dell’intimità.

“La donna con cui è meglio l’intimità è quella che ho sposato e l’ho sposata soprattutto per questo”

La storia d’amore di Stefano e Belen sta procedendo a gonfie vele. Si sostengono a vicenda non solo in casa, ma anche quando si tratta di lavoro. A farlo notare è stata più volte la Rodriguez. Mercoledì 30 novembre 2022 è andato in onda in seconda serata Bar Stella su Rai Due, il programma al quale Stefano è molto affezionato perché lo tiene in qualche modo vicino a suo nonno.

Subito dopo la partita della Coppa del Mondo in Qatar tra sua la Argentina e la Polonia, Belen Rodriguez ha dato tutto il suo supporto a De Martino che andava in onda su Rai Due con Bar Stella.

La storia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La love story di Belen e Stefano è nata nell’anno 2012. Il loro primo incontro è avvenuto sotto le luci dei riflettori, ovvero ad Amici, quando ancora De Martino stava a fianco di Maria De Filippi come suo ballerino professionista. Tra loro negli anni ci sono state rotture e ritorni di fiamma improvvisi. Nel 2013 si sono sposati e l’anno dopo è nato il loro primo figlio Santiago.

Nel 2015 Belen e Stefano hanno annunciato la loro rottura, per poi tornare a formare una coppia nel 2019. Si sono nuovamente separati durante il primo lockdown nel 2020. La Rodriguez ha avviato un’altra relazione amorosa importante, quella con Antonino Spinalbese. Insieme al concorrente del GF Vip 7, Belen ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì.

Questo non ha ostacolato il ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano, che si sono ritrovati ufficialmente all’inizio del 2022. A distanza di circa 10 anni oggi Belen e De Martino appaiono felici, innamorati e sembra che la passione non si sia mai spenta!