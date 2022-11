Belen Rodriguez torna al centro del gossip del Grande Fratello Vip. La showgirl argentina, che un giorno sì e l’altro pure entra in qualche discorso di Antonino Spinalbese, per l’ennesima volta, nelle scorse ore, è finita per essere chiacchierata dai vipponi. Stavolta, a stuzzicare la curiosità di una concorrente, cioè Micol Incorvaia, è stato il segno zodiacale della sudamericana. A dire il vero, la siciliana, mentre stava parlando con lo spezzino, inizialmente non ha capito che lui si stava riferendo alla sua ex. Ne è uscita una conversazione surreale e una frase alquanto curiosa. Opportuno sottolineare che tutto si è svolto in un clima goliardico, con Antonino che si è fatto una grassa risata nell’udire l’“oroscopo” improvvisato della sorella di Clizia.

“La mia ex è Vergine, ascendente Scorpione“, ha spiegato Spinalbese, rispondendo a una domanda generica sulle sue vecchie fiamme posta da Micol, la quale, non ha compreso che il giovane si stava riferendo alla Rodriguez. “Che bruttissima combo”, ha commentato la Incorvaia, con Antonino che si è lasciato andare a una poderosa risata. Così la ‘bionda’ ha proseguito, sostenendo che coloro che sono nati sotto le stelle della Vergine con ascendente Scorpione siano “la reincarnazione del demonio”. “Poi ci sono io, che sono Vergine ascendente Vergine, la seconda reincarnazione del demonio”, ha aggiunto Micol con tono sempre scherzoso (si rimarca: nulla di offensivo), con Spinalbese che non ha smesso di sghignazzare.

“E la madre di tua figlia di che segno è?”, ha infine domandato Micol, facendo capire che non aveva capito un bel nulla, ossia che lo spezzino stava proprio parlando di Belen. “Vergine ascendente Scorpione”, ha scandito l’ex parrucchiere, ridendo. A questo punto la Incorvaia ha compreso. “Ah, è lei, scherzoneee”, ha chiosato con una punta di imbarazzo, rendendosi conto della spassosa gaffe in cui è incappata.

Le caratteristiche di coloro che sono nati sotto il segno della Vergine

Si ricorda che Belen è stata accolta il 20 settembre 1984 mentre Micol è venuta alla luce il 9 settembre 1993. La Vergine è il sesto dei 12 segni zodiacali dell’astrologia occidentale, situato tra Leone e Bilancia. Sotto tale segno ci sono quelle persone nate tra il 23 agosto e il 22 settembre.

Secondo gli esperti, chi è venuto al mondo sotto il segno della Vergine presenta tratti distintivi quali razionalità, permalosità, metodicità e analisi, oltre ad essere in possesso di una personalità che non può prescindere da serietà, rigorosità, organizzazione, ordine, precisione, perfezionismo e attenzione ai dettagli. I ‘ Vergini’ solitamente sono persone concrete, affidabili e con un forte senso del dovere.