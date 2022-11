Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa edizione del GF Vip. C’è chi lo ama e chi invece non lo sopporta. Questo suo amore per le donne e il volare di “fiore in fiore” non a tutti piace. L’hair stylist ha iniziato la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia mostrando interesse per Ginevra Lamborghini che però è stata espulsa. A questo punto si è avvicinato a Sofia Giaele De Donà con la quale ci sono stati “movimenti sospetti sotto le coperte”. Infine è arrivata la venezuelana Oriana Marzoli che nel giro di 10 giorni lo ha fatto capitolare e con la quale si è spinto oltre fisicamente.

Come dicevamo Antonino non piace a tutti e tra questi anche l’ex insegnante di Amici, Anna Pettinelli, che ieri mentre andava in onda la puntata del reality ha fatto un tweet velenoso contro di lui:

“Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico”.

La Pettinelli non è stata l’unica a dare contro all’ex di Belen. Ieri sera si è scatenata anche Giulia Salemi. L’influencer vedendo che tutti attaccavano Oriana ha preso le sue difese dicendo che la brutta figura non la stava facendo lei ma Spinalbese. Quindi ha letto poi alcuni tweet del pubblico contro di lui. La conduttrice di Salotto Salemi, si è scontrata in studio con Sonia Bruganelli, che invece si è schierata con l’imprenditore.

Durante un nero pubblicitario, Antonino si è lamentato con i compagni di Giulia elogiando invece Sonia per la sua intelligenza: “Ho Giulia contro. Ma io lo sapevo che sarebbe andata così. Però lei che dice che tratto male le donne, mi sembra esagerato. Sonia all’inizio ce l’aveva con me però lei ha un intelletto alto è intelligente e quindi sto ad ascoltare. Ascolto Sonia perché non è una finta moralista e non fa frasi fatte”.

Sul web ovviamente si sono scatenati i commenti in difesa della fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Per i commentatori dei social era scontato che Spinalbese avrebbe dato ragione a Sonia visto che era dalla sua parte. Gli stessi però lo aspettano al varco per vedere se sarà della stessa idea nel momento in cui l’opinionista gli darà contro.

Durante le nomination il papà di Luna Marì ha fatto il simpatico dicendo di voler nominare Giulia perché “legge solo i suoi tweet”. Pronta la risposta dell’influencer con annessa frecciatina che ha fatto notare che i tweet che legge non sono suoi ma del pubblico e che “è questa la cosa preoccupante”. Infine ha voluto sugellare una sorta di pace dicendo di non avercela con Antonino, aggiungendo che avrà sicuramente modo per riscattarsi.