A quanto pare il conduttore non tornerà nel talent show di Maria De Filippi in qualità di giurato mentre con la moglie va tutto a meraviglia

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Stefano De Martino ha parlato a lungo della sua carriera, che procede a gonfie vele in televisione, ma pure del suo rapporto ritrovato con la moglie Belen Rodriguez. Sposati dal 2013 i due si sono lasciati un paio di volte per poi tornare definitivamente insieme, più forti e uniti di prima. Step ha annunciato che molto probabilmente non tornerà ad Amici di Maria De Filippi, il talent show che ha lanciato la sua carriera nel 2009.

Nelle ultime edizioni Stefano De Martino è stato uno dei giudici del Serale ma nella primavera 2023 la sua agenda lo porterà altrove. Nei prossimi mesi il marito di Belen Rodriguez è impegnato con diversi programmi – da Stasera tutto è possibile a Bar Stella fino al nuovo Sing Sing Sing – e uno spettacolo teatrale previsto tra marzo e aprile, quando è in onda il format di Canale 5.

Nonostante tutto oggi Stefano De Martino non ha definitivamente chiuso le porte ad Amici:

“Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo”

Il ritorno di fiamma con Belen

Belen e Stefano sono tornati insieme da circa un anno. Un ritorno di fiamma vissuto però nel massimo riserbo. Quando De Martino ha preso parte ad una puntata de Le Iene, trasmissione che la Rodriguez conduce in coppia con Teo Mammucari, i due non si sono mai incrociati in video. L’ex ballerino ha così motivato questa scelta:

“Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni. Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori”

Poi ha aggiunto:

“L’argomento è così esaurito ed esausto che abbiamo entrambi altre cose da dire. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro”

Stefano De Martino ha inoltre svelato di essere un grande amante delle serie tv, tra le sue preferite c’è Suits. Ha però ammesso di guardarle da solo, senza Belen Rodriguez visto che hanno gusti completamente diversi. Con il figlio Santiago, che ha nove anni, ha invece visto tutte le stagioni di Stranger Things.

Il bambino ama disegnare, è molto creativo e – come rivelato da papà Stefano – sogna di fare l’animatore per la Pixar. De Martino ha confessato che il suo erede guarda spesso documentari su come si è evoluto un personaggio della Disney nel design.

Il 33enne ha inoltre confidato la sua paura più grande: ovvero quella di invecchiare da solo. Pericolo, almeno per il momento, scongiurato…