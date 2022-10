Stefano De Martino, nuova casa: dov’è e quanto costa, la cifra folle

Il presentatore e ex concorrente di Amici spegne oggi 33 candeline: il compagno di Belen sta festeggiando in una location molto speciale, che gli sarebbe costato un occhio della testa

Tanti auguri di buon compleanno a Stefano De Martino, che quest’oggi, 3 ottobre, compie 33 anni. Il ballerino ex concorrente di Amici, oggi lanciatissimo nel mondo dello spettacolo come presentatore, si trova proprio in queste ore nella sua regione, la Campania, dove a quanto pare avrebbe deciso di comprare una nuova incredibile villa.

Stefano De Martino si è fatto vedere su Instagram poche ore fa, in effetti, in una location davvero molto suggestiva, con una spettacolare vista mare. Il presentatore ha condiviso via social le chiavi della sua nuova abitazione, un posto molto suggestivo che può vantare, fra le altre cose, l’accesso esclusivo ad una piccola spiaggia privata. Nello scatto con il quale si è voluto fare gli auguri da solo, il danzatore si è mostrato con occhiali e boccaglio, pronto a tuffarsi in acqua per una sessione di snorkeling.

A rivelare i dettagli di questa sua nuova residenza campana è stato The Pipol Gossip, che su Instagram ha parlato di cifre da capogiro. La magione di De Martino si troverebbe dunque a Posillipo, all’interno di un parco privato. Il prezzo che il ballerino avrebbe pagato, stando alle indiscrezioni del media online, sarebbe di ben due milioni di euro. Un regalo molto speciale, che De Martino si sarebbe fatto dopo tanti anni di gavetta.

Compleanno Stefano De Martino: Belen è rimasta a Milano?

Nelle immagini condivise dal ballerino c’è un’assente eccellente: non c’è infatti ombra (per il momento!) nelle Instagram Stories né nei due post di Belen Rodriguez, che a quanto pare potrebbe essere rimasta (il condizionale è d’obbligo) nel capoluogo lombardo. Nelle scorse ore, la modella argentina si è fatta vedere in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì e “impegnata” in una rilassante sessione di skincare. Non è dato sapere se la modella deciderà di raggiungere il compagno nella nuova casa prima che scocchi la mezzanotte e che finiscano i festeggiamenti del suo compleanno.

Belen Rodriguez e De Martino sono ancora sposati

In una recente intervista concessa a Silvia Toffanin, la modella ha raccontato di non essersi mai separata legalmente da De Martino. Parlando a Verissimo, Belen ha raccontato: