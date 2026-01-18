Stefano De Martino posta foto di quando stava con Emma, la reazione di lei con parolaccia simpatica

Sono lontanissimi i tempi in cui Emma Marrone faceva coppia con Stefano De Martino. Erano gli anni in cui entrambi erano poco più che adolescenti e furono presi come allievi di Amici di Maria De Filippi. La love story naufragò in quanto l’allora ballerino si innamorò di Belen Rodriguez. Naturalmente la giovane Emma ci rimase male e tagliò i ponti con l’ex. Tuttavia, con il passare degli anni, quando ormai Stefano si era affermato come conduttore e la salentina come cantante, i rapporti sono tornati distesi. Oggi i due sono amici e quando hanno l’occasione si vedono anche privatamente. Così Maria De Filippi ha deciso di invitarli in qualità di ospiti nella stessa puntata di C’è Posta per Te, quella in onda sabato 17 gennaio. Poco prima della messa in onda, De Martino si è reso protagonista di un gesto inaspettato sui social, postando una vecchia copertina del magazine Di Più in cui lo si vede ragazzino insieme a Marrone.

La foto pubblicata da Stefano De Martino prima di C’è Posta per Te e il commento di Emma Marrone

“Stasera a C’è posta per te”, ha scritto Stefano a corredo dell’immagine. Un modo simpatico per sponsorizzare l’ospitata nel people show di Maria De Filippi. Emma ha condiviso nelle sue storie la copertina, aggiungendo una frase goliardica e affettuosa. “Sei talmente cretin* che non posso non volerti bene”, ha digitato la cantante pugliese. Un commento simpatico che conferma una volta di più che tra i due ex fidanzati c’è un legame amichevole fatto di risate e stima reciproca.

De Martino, qualche mese fa, aveva anche voluto come ospite Emma nella trasmissione Rai Stasera Tutto è Possibile. L’artista aveva risposto presente. Si era anche mormorato che Stefano l’avesse invitata ad Affari Tuoi per la puntata dedicata alla Lotteria Italia in onda il 6 gennaio 2026. In quel caso, però, l’ospitata non è andata in porto. Non chiari i motivi del no di Marrone. Certamente non per questioni personali legate al conduttore campano.

Tra l’altro Emma, con il trascorrere del tempo, ha costruito anche un bel rapporto con Belen Rodriguez. In diverse occasioni pubbliche ha speso parole e gesti di apprezzamento per la modella argentina. Insomma, il “fattaccio” dello “scippo” del fidanzato al tempo di Amici è una storia definitivamente sepolta e non ha lasciato alcuno strascico, tantomeno risentimenti.