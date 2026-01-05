Stefano De Martino, il “no grazie” di Emma Marrone: salta l’ospitata, retroscena e dettagli

Stefano De Martino incassa il “no grazie” di Emma Marrone. Secondo quanto raccontato dal magazine Chi, il conduttore campano avrebbe invitato l’amica a partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi in onda alla Befana, quella cioè dedicata alla Lotteria Italia. La cantante ed ex fidanzata del 36enne napoletano avrebbe però declinato l’offerta. Non chiari i motivi del no dell’artista salentina. Forse ha voluto evitare di prestare il fianco al gossip? Forse ha altri impegni? Forse non aveva semplicemente voglia? Chissà… Quel che è certo, almeno stando all’indiscrezione di Chi, è che Emma non sarà protagonista su Rai 1 durante la serata dell’Epifania.

Stefano De Martino ed Emma Marrone faranno tappa a C’è Posta per Te

Emma ha risposto invece presente alla chiamata della sua ‘tutrice artistica’ Maria De Filippi che l’ha voluta come ospite nella nuova edizione di C’è Posta per Te. E pure De Martino farà nuovamente tappa nel popolare people show del sabato sera di Canale 5. Anche lui infatti sarà tra i vip che regaleranno momenti memorabili a uno dei nuclei familiari scelti dalla trasmissione Mediaset.

I rapporti oggi tra i due ex

Per quel che riguarda i rapporti personali tra Emma e Stefano, tutto procede a gonfie vele. Anni fa, quando i due frequentavano la scuola di Amici come allievi, scoppiò la passione. Poi, però, arrivò Belen Rodriguez che fece perdere la testa all’allora ballerino. Marrone non prese affatto bene la faccenda (comprensibile d’altra parte).

Tuttavia, con il passare degli anni, De Martino e la cantante hanno recuperato i rapporti e oggi condividono una bella amicizia. Emma ha anche appianato qualsivoglia frizione con Belen Rodriguez. Insomma, quel che è successo in epoca adolescenziale è morto e sepolto e non fa più male.

E gli affari di cuore dei due ex come vanno? Emma è da anni che si professa single. Ogni tanto il gossip nostrano le attribuisce qualche flirt senza però mai trovare uno straccio di prova che confermi le sue presunte frequentazioni. Anche De Martino dice di essere solo soletto da tempo, seppur si sussurra che nell’ultimo periodo abbia ripreso a vedere assiduamente l’amica speciale Gilda Ambrosio.