Emma Marrone, flirt con Matteo Martari: verità sul rapporto, parla lui

Nelle ultime settimane si è diffuso sul web un gossip che vedrebbe la cantante Emma Marrone legata sentimentalmente a Matteo Martari. In una recente intervista rilasciata con Fanpage.it l’attore ha voluto fare chiarezza in merito, rivelando la verità sul suo rapporto con l’artista. Stando a quanto affermato tra i due non ci sarebbe nessuna relazione. Il flirt, pertanto, è stato smentito.

Matteo Martari sul flirt con Emma Marrone

Nei giorni scorsi si è diffusa sul web una voce secondo la quale Emma Marrone e Matteo Martari avessero iniziato una frequentazione. A lanciare il gossip è stata una segnalazione da parte di un utente inviata all’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale Emma aveva parlato al telefono con un certo “Matteo” mentre era in una pizzeria. Ad alimentare ulteriormente tale supposizione sono stati anche alcuni like che i due si sarebbero scambiati sui social. Matteo ha quindi voluto fare chiarezza una volta per tutte, spiegando il suo rapporto con Emma in un’intervista rilasciata nelle ultime ore a Fanpage.it.

Interrogato a riguardo, Martari ha rivelato di non sapere nulla circa i gossip circolati sul web. Successivamente l’attore ha specificato che tra lui e la Marrone non ci sarebbe nessun legame sentimentale. La notizia diffusa qualche giorno fa è stata quindi prontamente smentita dal diretto interessato. Tra Martari e la cantante in passato c’è stata una collaborazione professionale. L’attore ha difatti preso parte come protagonista maschile al videoclip della canzone “Apnea”, brano portato da Emma a Sanremo nel 2024.

Di seguito le parole precise di Matteo Martari a Fanpage.it:

È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non abbiano indovinato.

Per il momento, invece, Emma non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul presunto flirt.

Qualche mese fa si era diffusa anche la notizia di un riavvicinamento tra Emma e Stefano De Martino, suo ex. La cantante è stata difatti ospite nell’ultima puntata di Stasera Tutto E’ Possibile ed i due si sono mostrati molto complici nel backstage. Inoltre i due sono stati avvistati più volte nuovamente insieme. Marrone tuttavia ha precisato, proprio durante la puntata di STEP, che tra lei ed il conduttore c’è esclusivamente un rapporto di amicizia.