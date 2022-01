Stefano De Martino piace e convince: la Rai rinnova il suo Bar Stella

Continua a gonfie vele la carriera di Stefano De Martino da conduttore. Abbandonata la danza l’ex marito di Belen Rodriguez sta andando avanti con umiltà e passione nel suo percorso da presentatore. Dopo le esperienze a Stasera tutto è possibile e Made in Sud il 32enne di Torre Annunziata è diventato uno dei volti giovani di Rai Due.

Il suo ultimo esperimento – Bar Stella, in onda ogni martedì in seconda serata – ha ottenuto un discreto successo tanto da convincere i dirigenti Rai a rinnovare il format per un’altra edizione con nuove puntate. A lanciare la notizia in anteprima è Fanpage.

L’ultima puntata è prevista per il 18 gennaio: a seguire ci sarà uno speciale Il meglio di in onda il 25 gennaio. In primavera, o molto probabilmente in autunno, Bar Stella tornerà sul piccolo schermo con un altro ciclo di puntate. Una grande soddisfazione per De Martino che figura anche tra gli autori dello show.

Gli ascolti tv sono stati incoraggianti. La puntata d’esordio è stata seguita da 864 mila spettatori per il 6.30% di share; la seconda ha realizzato 817 mila spettatori con il 5.5%; la terza puntata ha ottenuto 503 mila spettatori con il 4.30%. Numeri importanti per la seconda rete di Stato.

Con Bar Stella Stefano De Martino è riuscito a creare uno spettacolo fatto di comicità, spensieratezza e tanti spunti di riflessione. Una trasmissione lontana dalle urla, dalle polemiche, dal gossip, ma incentrata sulla musica e l’allegria. A quanto pare oltre a De Martino è stato confermato pure tutto il cast di comici, attori e musicisti.

La vera storia di Bar Stella

Il Bar Stella è legato alla famiglia di Stefano De Martino. Così si chiamava il locale che Michele, il bisnonno del conduttore, aprì in Campania nel 1922. Poi lo ha ereditato nonno Stefano, da cui l’ex fidanzato di Emma Marrone ha preso il nome.

E nel locale è sbocciato l’amore tra i genitori dell’ex giurato di Amici: il padre Enrico ha cominciato a lavorarci come barista e lì ha conosciuto la madre Mariarosaria, che era la figlia del proprietario.

Nel vero Bar Stella è cresciuto Stefano De Martino: tutti i giorni dopo la scuola andava nel locale. A Di Più Tv De Martino ha fatto sapere:

“Mangiavo lì, facevo i compiti lì, poi restavo lì a giocare con mio nonno, cui ero legatissimo. Quel bar mi ha visto diventare grande, affrontare le prime sfide della vita. E ha visto nascere quella che poi è diventata la mia più grande passione: la danza”

Oggi il Bar Stella di Torre Annunziata non esiste più: quando il nonno di Stefano De Martino ha cominciato a invecchiare e a perdere un po’ le forze anche l’attività ne ha risentito. E così la famiglia ha preferito chiudere tutto e dedicarsi ad altro.