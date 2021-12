Nonostante il divorzio e la lontananza Stefano De Martino ci tiene ad essere un padre presente, attento e premuroso. L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore in carriera, è legatissimo al figlio Santiago, avuto quasi nove anni fa dall’ex moglie Belen Rodriguez. Anche se non vivono più sotto lo stesso Stefano e il bambino hanno mantenuto un ottimo rapporto e sono davvero inseparabili.

In un’intervista concessa al settimanale Tele Sette Stefano De Martino ha spiegato cosa fa per sorprendere il suo erede, che sta crescendo forte, allegro e spensierato:

“Io quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui”

Stefano De Martino non ha esitato a definire Santiago un meraviglioso dono della natura. Intelligente, creativo e molto sensibile, con una grande passione per il disegno. Il 32enne ha inoltre confidato che appena può porta il figlio a Napoli, la città dove De Martino è nato e cresciuto, per far conoscere al bambino le sue origini partenopee.

Su Instagram non è difficile reperire video in cui Santiago, il figlio di Belen e Stefano, parla correttamente il dialetto napoletano. In più De Martino junior conosce a menadito lo spagnolo e l’inglese (è iscritto alla scuola americana di Milano, è al terzo anno delle elementari).

Il sogno di Stefano De Martino

In futuro Stefano De Martino non esclude la possibilità di avere altri figli: prima però deve trovare la donna giusta. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez il presentatore non ha avuto più storie ufficiali. Per un paio d’anni, ha frequentato la stilista Gilda Ambrosio, con la quale è rimasta oggi in buoni rapporti.

Oggi Stefano De Martino è single: nell’ultimo periodo si è parlato di un flirt con Paola Di Benedetto, ex Madre Natura oggi speaker radiofonica, ma i diretti interessati hanno prontamente smentito. Pure la presunta liaison con Andrea Delogu era inventata di sana pianta: l’ex moglie di Francesco Montanari e Stefano sono solo ottimi amici.

Tutto da chiarire, invece, il legame con una ragazza napoletana – sconosciuta al grande pubblico – che Stefano De Martino avrebbe frequentato a Napoli negli ultimi mesi. In questo caso nessuna smentita è arrivata da parte dell’ex “signor Rodriguez”.