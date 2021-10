Stefano De Martino compie 32 anni: gesto inaspettato di Emma Marrone

Stefano De Martino festeggia il suo 32esimo compleanno. L’ex danzatore di Amici di Maria De Filippi, oggi brillante conduttore televisivo, ha battuto un colpo sui social nelle scorse ore, immortalando la torta e i cannoncini gustati in occasione del party con cui ha celebrato la data che lo ha visto venire alla luce. Immediata la reazione di migliaia di fan, che hanno piazzato like e auguri sotto al post. Impossibile non notare il gesto di Emma Marrone, una delle storiche ex fidanzate del napoletano: anche lei si è accodata ai numerosi seguaci di De Martino.

“Auguri Ste”, ha scritto la cantante provocando in un amen un tripudio in tantissimi utenti. In centinaia hanno lasciato il ‘Mi piace’ al commento dell’artista salentina. “Tutte noi donne dovremmo prendere esempio da te”, ha sottolineato una fan, apprezzando gli auguri di Emma. In effetti, le parole della musicista sono state inaspettate. Vero è che da tempo la Marrone e De Martino hanno superato gli attriti che si manifestarono all’epoca della loro rottura (nel loro rapporto si intrufolò Belen Rodriguez, che poi sposò Stefano); è altrettanto vero però che un conto è dire di non nutrire più rancori, un altro è fare degli auguri affettuosi. Ma c’è di più…

Emma, nel mondo dello spettacolo e in quello musicale, gode di stima ed è considerata una persona estremamente leale e sensibile. Dunque? Dunque molto attenta a una serie di circostanze non banali. Ad esempio? Ad esempio è consapevole che un conto è fare gli auguri pubblicamente a De Martino quando ufficialmente è single (come lo è ora, nonostante si mormori di una sua frequentazione segreta), un altro è farglieli quando ha il cuore occupato.

Motivo? No, nulla ci azzecca con un eventuale ritorno di fiamma. La love story ormai si è consumata e né l’ex danzatore né la cantante sono intenzionati a riportarla in vita. Si tratta piuttosto di non creare casi gossippari che potrebbero infastidire qualcuno. Se Emma avesse fatto degli auguri pubblici all’ex fidanzato quando era ‘accasato’, senza dubbio avrebbe suo malgrado innescato mormorii che indirettamente avrebbero lambito sia De Martino sia la sua compagna. Adesso che invece nessuno può avere da ridire, Emma ha potuto tranquillamente esprimere le proprie felicitazioni all’ex in maniera candida. Tutto qui, semplice semplice!