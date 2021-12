“È un format in cui porto in televisione un pezzo di me, della mia vita, della mia storia e di quella della mia famiglia”, ha dichiarato l’ex ballerino

Dopo Made in Sud, il Festival di Castrocaro e Stasera tutto è possibile Stefano De Martino torna in tv con un nuovo programma: Bar Stella. Uno show divertente che partirà su Rai Due martedì 28 dicembre: andrà in onda in seconda serata, alle 22.40. Per l’ex ballerino di Amici un tuffo nel passato e nella tradizione della sua famiglia visto che il Bar Stella era il nome del bar che il nonno possedeva a Torre Annunziata, il paese in provincia di Napoli dove De Martino è nato e cresciuto.

Rispetto agli altri programmi, dunque, De Martino non è solo conduttore ma anche autore del Bar Stella. Ogni puntata ruoterà attorno a un tema, un argomento, di cui si discuterà all’interno del bar. Un bar di cui Stefano sarà il proprietario e dove verranno diversi ospiti, soprattutto comici. Il presentatore e il team di autori hanno deciso di puntare su volti ancora poco conosciuti dal grande pubblico per dare loro la possibilità di farsi notare.

Ci sarà pure tanta musica, con un gruppo che suonerà dal vivo. In più in ogni puntata ci sarà un momento in cui Stefano De Martino si lascerà andare ai ricordi e racconterà aneddoti legati al vero bar, quello che il bisnonno Michele ha aperto nel 1922. Poi lo ha ereditato nonno Stefano, da cui l’ex marito di Belen Rodriguez ha preso il nome.

E nel locale è sbocciato l’amore tra i genitori dell’ex giurato di Amici: il padre Enrico ha cominciato a lavorarci come barista e lì ha conosciuto la madre Mariarosaria, che era la figlia del proprietario. Nel vero Bar Stella è cresciuto Stefano De Martino: tutti i giorni dopo la scuola andava nel locale. A Di Più Tv De Martino ha fatto sapere:

“Mangiavo lì, facevo i compiti lì, poi restavo lì a giocare con mio nonno, cui ero legatissimo. Quel bar mi ha visto diventare grande, affrontare le prime sfide della vita. E ha visto nascere quella che poi è diventata la mia più grande passione: la danza”

Oggi il Bar Stella di Torre Annunziata non esiste più: quando il nonno di Stefano De Martino ha cominciato a invecchiare e a perdere un po’ le forze anche l’attività ne ha risentito. E così la famiglia ha preferito chiudere tutto e dedicarsi ad altro.

Il cast fisso di Bar Stella

Oltre ad avere ospiti diversi ogni puntata il Bar Stella avrà un cast di personaggi fissi. C’è il barista Luciano (Herbert Ballerina) che vuole fare l’attore; il cameriere Franco (Franco Castiglia) a cui piace cantare; la cassiera Ambrosia (Valentina D’Ambrosio) che sogna di fare la soubrette.

Tra i clienti c’è la professoressa romana Marta (Marta Filippi) che insegna al sud; Libero Parere (Francesco Arienzo) alla perenne ricerca di un lavoro; l’avvocato traffichino D’Afflitto (Giovanni Esposito) che al Bar Stella ha il suo studio; il professor Siniscalchi (Mario Porfito), intellettuale alla buona che dispensa perle di saggezza.

E poi ancora: il critico televisivo milanese Umberto Orfeo (Giorgio Melazzi) che scrive in diretta la recensione della puntata seduto al bar e poi una “vera statua” (Adelaide Vasaturo) che declama frasi e aforismi. Ogni tanto compare la Nina del Sud (Carola Moccia) cantante del momento onirico. Ad accompagnare i momenti musicali la Disperata Erotica Band diretta da Pino Perris.