Stefano De Martino “Perdere l’amore”: fan in tilt e battute su Belen

Stefano De Martino a Made in Sud manda in tilt i fan sulle note di “Perdere l’amore”. Poi la reazione alle battute su Belen e Cecilia Rodriguez, assente al compleanno di Santiago

Stefano De Martino manda in tilt i fan. Il danzatore partenopeo, durante la puntata di Made in Sud, si è esibito cantando le struggenti note di Perdere l’amore. Una prova che ha lasciato le sue tante estimatrici a bocca aperta e che le ha subito fatte riversare su Twitter a esprimere il loro piacevole stupore. Ma Stefano è balzato all’attenzione del pubblico di Rai 2 anche per il siparietto con Peppe Iodice. Il comico lo ha stuzzicato non poco sulla sua situazione familiare e naturalmente è fuoriuscito il nome di Belen Rodriguez. Ma non solo, visto che Peppe lo ha simpaticamente pungolato anche sulla sorella e sulla madre dell’argentina, rispettivamente Cecilia e Veronica.

Twitter pazzo del ‘cantante’ Stefano De Martino

Stefano canta (che talento!) “Perdere l’amore” dinanzi all’ospite d’eccezione Simona Ventura, le fan perdono la testa. Su Twitter piovono commenti stupiti. Eccone alcuni a caldo “Stefano stasera sta davvero attentando alla mia salute”, “Io non mi riprendo più”, “Stefano, tu puoi tutto”, “Come fa Fatima a non saltargli addosso?”, “Cosa non sai fare?”. C’è anche chi sottolinea la differenza di umore tra il De Martino inviato all’Isola dei Famosi e il De Martino conduttore di Made in Sud: “All’Isola era spento. Non era a suo agio. Ora è una vera esplosione di bravura e simpatia. È rinato. Si vede che quello che sta facendo gli piace“.

Stefano e il siparietto con Peppe Iodice: Cecilia, Belen e mamma Veronica

Come di consueto, durante la puntata si è sfiorata, tra risate e simpatia, la situazione sentimentale di Stefano. Peppe Iodice, pescato tra le poltroncine del pubblico, ha scherzato sulla bella festa di compleanno di Santiago, che ha visto mamma Belen e De Martino complici pochi giorni fa. Durante il siparietto è stata tirata in ballo anche Cecilia Rodriguez (“Ma com’è il rapporto con Cecilia? Buongiorno e buonasera? Tu dici a Belen: salutam’ a soreta”), assente al compleanno del nipote. Infine la menzione di Veronica, cioè mamma Rodriguez. “Tua suocera non ti vuole per Pasqua perché sei tamarro e vuoi sempre mangiare. ‘Vai piano altrimenti mia figlia Belen addivent’ ‘na balen'”, ha scherzato Iodice. Stefano ha sorriso, è stato al gioco e ha fatto da ‘spalla’. Insomma, il ritorno di fiamma con Belen è ormai sdoganato al cento per cento.