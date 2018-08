Stefano De Martino: nuovo gesto di Emma Marrone, i fan gongolano

Stefano De Martino ed Emma Marrone dopo che hanno ripreso a seguirsi sui social, arriva un nuovo gesto da parte della cantante. I fan gongolano

Emma Marrone e Stefano De Martino nei giorni scorsi hanno ripreso a seguirsi su Instagram. Un dettaglio che subito ha messo in subbuglio parte dei loro fan, in particolare quelli che dopo la fine della loro love story hanno continuato a sperare in un ritorno di fiamma. A tale gesto, di recente, ne è seguito un altro. Emma infatti si è resa protagonista di un’azione che non è passata inosservata ai follower più ‘accaniti’, i quali hanno captato il ‘segnale’ con immediatezza, esternando il loro piacevole stupore. Ma che è successo? Cosa ha fatto la Marrone? Un altro ‘dettaglio’ che…

Emma Marrone: spunta il like sotto al post di Stefano De Martino

Nell’ultimo post pubblicato da Stefano De Martino (qui sotto), la Marrone ‘ha osato’ piazzare un bel like. Un semplice gesto che però ha fatto subito breccia nel cuore degli aficionados dell’ex coppia: “Emma con il suo like”, “Lei che mette like a Stefano… Non reggo, vi amo”, “Mi piacciono i tuoi mi piace”, “Like tattici”… Ma che sta succedendo tra i due? Davvero è possibile un ritorno di fiamma? No. Questo sarebbe gossip fantascientifico. Tra l’altro sulla questione è intervenuto anche il giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia. “Emma e Stefano: Amici o di più?”, ha chiesto una follower a Gabriele attraverso il gioco delle domande su Instagram. Secca la replica del giornalista che conosce entrambi: “Amici!”.

Probabilmente la Marrone e De Martino hanno ricominciato a seguirsi su Instagram, come dire, per gentilezza. Del resto, le ruggini del passato le hanno superate da tempo, all’incirca da quando qualche anno fa il danzatore ha iniziato a collaborare con il talent che gli ha dato successo, vale a dire Amici di Maria De Filippi. Stefano e la cantante si sono così ritrovati a lavorare fianco a fianco, comportandosi da professionisti e appianando le divergenze private. Perciò, nessun ritorno in love. I fan però possono continuare a sognare: quello non costa nulla e non fa del male a nessuno.