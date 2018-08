Emma e Stefano si seguono su Instagram: ecco cosa sta succedendo tra i due

Perché Emma Marrone e Stefano De Martino si seguono di nuovo su Instagram? Sono tornati insieme?

Qualche giorno fa Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati a seguirsi su Instagram. Un piccolo, grande, gesto che ha scatenato le fan Stemmine, quelle che non hanno mai accettato del tutto la fine della storia d’amore tra Emma e Stefano. Ma cosa significa questo nuovo gesto? L’ex marito di Belen Rodriguez è tornato tra le braccia della cantante? Considerato che i due stanno trascorrendo le vacanze in località vicine (lui a Ibiza, lei a Formentera) in molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma. A svelare la verità ci ha pensato Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e Spy, nonché amico della Brow (ha curato il suo libro autobiografico, uscito qualche anno fa).

Parpiglia chiarisce il rapporto tra Emma e Stefano De Martino

“Emma e Stefano: Amici o di più?”, ha chiesto a Gabriele Parpiglia una follower curiosa attraverso il gioco delle domande su Instagram. Secca la replica del giornalista: “Amici!”. Dunque, la Marrone e Stefano De Martino hanno ripreso a seguirsi su Instagram solo e semplicemente per gentilezza. Del resto, da tempo hanno abbassato l’ascia di guerra, da quando qualche anno fa il ballerino è tornato nel talent show di Maria De Filippi. Negli ultimi anni Stefano e Emma hanno lavorato fianco a fianco come due bravi professionisti. Ma no, nessun ritorno di fiamma tra i due: quell’amore è ormai terminato e si è tramutato in altro, in amicizia e colleganza.

“Emma è un amore di donna”: parola di Parpiglia

Sempre attraverso il gioco delle domande, Gabriele Parpiglia ci ha tenuto a sottolineare che Emma Marrone non è una donna aggressiva come più di qualcuno pensa. “Emma è l’amore. Un amore di donna, ragazza, artista, amica”, ha assicurato Parpiglia che, proprio in questi giorni, ha ritrovato la Marrone a Formentera, dove anche lui sta trascorrendo qualche giorno di relax.