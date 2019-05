Stefano De Martino: a Made in Sud battute sulle nozze e su Pamela Prati

Stefano De Martino: a Made in Sud stuzzicato sulla vita familiare con Belen. Poi la battuta sul matrimonio di Pamela Prati e su Barbara d’Urso

Arriva il disturbatore Peppe Iodice in scena e Stefano De Martino finisce ‘sotto le sue grinfie’. Come spesso avviene il comico, durante l’ultima puntata di Made in Sud, ha pungolato il conduttore partenopeo sul suo ritorno in love con Belen Rodriguez. Sono piovute battute a raffica, in un mix di napoletano, presunto spagnolo e italiano. Si è riso e scherzato, anche se qualcuno da casa, con tanto di tweet, a un certo punto ha notato un leggero gesto di stizza di Stefano. Nessuna polemica, comunque; anzi De Martino è stato al gioco e Peppe ha proseguito il suo show, arrivando a citare en passant Barbara d’Urso e il caso del matrimonio di Pamela Prati.

Made in Sud: Stefano pungolato sul matrimonio

Peppe Iodice, come di consueto, è sbucato tra il pubblico e prontamente è stato affiancato da Stefano e Fatima Trotta su una delle rampe di scale del teatro. Subito ha iniziato a snocciolare simpatiche frecciatine sulla ri-unione di Belen e il danzatore: “Ora hai una vita normale, famigliare?”, “Sì”, la risposta beata di De Martino, che prontamente si è visto replicare un “Tu sei sciimu, tieni 29 anni”. Peppe, senza dubbio avendo letto di un possibile rinnovo dei voti nuziali tra l’argentina e il ballerino, ha incalzato: “Tu ti sei sposato, ti sei lasciato, può essere che ti sposi un’altra volta…”. Il comico è passato a imitare mamma Rodriguez e secondo qualche telespettatore Stefano si sarebbe stizzito un po’. Poco prima Iodice si era anche ricollegato alla stretta attualità gossippara, quella che vede al centro della cronaca rosa il matrimonio di Pamela Prati.

“Prendi esempio da Pamela Prati”. Peppe Iodice e le battute a Made in Sud sul matrimonio più chiacchierato dell’anno

“Prendi l’esempio dai professionisti… Pamela Prati che si è sposata senza un marito”, ha spifferato Iodice rivolgendosi a Stefano. Poi è giunta anche la battuta sulla d’Urso: “Barbara c’avrebbe fatto trenta puntate”. Tra risate e scherzi il siparietto si è concluso. A proposito delle nozze della Prati: la notizia fresca di giornata racconta che sono state ufficialmente annullate. L’evento è stato rimandato a data da destinarsi.