Il matrimonio di Pamela Prati è stato rimandato: l’annuncio ufficiale

Pamela Prati non si sposa più l’8 maggio 2019: le ultime news sul matrimonio

Pamela Prati non sposerà più Marco Caltagirone mercoledì 8 maggio 2019. Il matrimonio è stato rimandato e questa volta la notizia è certa. A comunicarla Pamela Perricciolo, una delle agenti della soubrette sarda, al settimanale Oggi. L’amica della Prati ha confidato che il grande evento è stato rinviato a data da destinarsi a causa dei recenti problemi di salute della primadonna del Bagaglino. Dopo che le nozze sono diventate un vero e proprio caso mediatico, Pamela ha cominciato ad accusare malori su malori, tanto da dimagrire parecchio. Una situazione difficile che ha portato i promessi sposi a scegliere di rimandare l’evento a un periodo decisamente migliore.

Le parole dell’agente di Pamela Prati sul matrimonio

“Il matrimonio è rinviato a data da destinarsi. Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”, ha dichiarato al settimanale Oggi la Perricciolo, manager della Prati insieme a Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne.

Pamela Prati smentisce le foto con Mark Caltagirone

Intanto qualche ora fa Pamela Prati ha smentito le foto con il compagno Marco Caltagirone. Una rivista ha pubblicato degli scatti che ritraggono l’ex del Grande Fratello Vip con un misterioso uomo che qualcuno ha indicato proprio come il costruttore edile. Ma la Prati ha negato tutto, sottolineando che si tratta di foto risalenti a dieci anni fa.