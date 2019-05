Pamela Prati, sfogo. Smentita foto con Marco Caltagirone: la situazione

Pamela Prati, nuovo sfogo e smentita delle foto con Marco Caltagirone: la situazione

Continua a tenere banco la vicenda del matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone. La showgirl e l’imprenditore dovrebbero convolare a nozze a breve, ma tra i media regna scetticismo sul matrimonio. Nel frattempo l’attrice continua a difendersi a denti stretti e con le unghie, smentendo un giorno sì e l’altro pure le indiscrezioni che stanno uscendo sul suo conto. L’ultimo sfogo è giunto poco fa, via social. La Prati, dopo aver visto alcune sue foto in compagnia di un uomo pubblicate da alcune testate, le quali hanno ‘sussurrato’ che si tratti di Caltagirone, si è messa alla tastiera e ha spiegato la situazione. Quelle foto sono vecchie di 20 anni, “che professionalità”, ha chiosato sarcasticamente.

La showgirl torna a scontrarsi con i media: “Non sarete voi a mettere in crisi il mio rapporto”

“Che alcuni settimanali insignificanti pubblichino mie foto di 20 anni fa, spacciandole per Marco, lo posso capire, perché devono vendere qualche copia in più. Ma che siti autorevoli le ripropongano senza accertarsene… Che professionalità”, scrive Pamela in una Stories Instagram. “Mi spiace solo – prosegue – che si stia giocando con il mio rapporto, ma non sarete voi a metterlo in crisi. Mi spiace”. Non è la prima volta che la Prati smentisce a stretto giro notizie sul suo conto. Ad esempio, pochi giorni fa, dopo che era trapelato che il suo matrimonio era stato annullato, aveva prontamente fatto sapere, sempre via social, che la news era infondata.

“Se la gente ricordasse più spesso che su questa terra siamo solo di passaggio…”

Sempre nelle scorse ore la showgirl ha pubblicato altre due Stories Instagram relative alla vicenda Caltagirone. Nella prima ha postato un semplice cuore, taggando il diretto interessato, mentre nella seconda si è concessa un altro sfogo: “Se la gente ricordasse più spesso che su questa terra siamo solo di passaggio e che questa vita non è eterna, forse riuscirebbe a essere più umile e meno cattiva“.